Flagel cu domiciliu

Nu mai este o noutate că, în ţara condusă de Traian Băsescu, corupţia ocupă un loc de cinste, chiar dacă îşi are obârşia în trecut. Concluzia reiese nu doar de pe buzele românilor, ci şi de pe ale politicienilor. Norica Nicolai, europarlamentar al PNL, crede că actul de a mitui şi de a primi şpagă nu este o invenţie a Guvernului Boc, ci crede că fenomenul s-a dezvoltat în timp. \"Corupţia are o istorie endemică în România, să nu ne imaginăm că această guvernare a început fenomenul\", a spus Nicolai, adăugând că justiţia a ajuns să servească sfera politică, decredibilizându-se în ochii populaţiei. \"România face parte din UE, are nevoie de un set de reguli pe care s-a angajat să îl respecte, set care n-are legătură cu regulile pământene, balcanice, care s-au transformat în legi mafiote... Este o Omerta.. cu care se confruntă această ţară\", a mai spus europarlamentarul. Însă, în calitate de român, Nicolai nu poate să admită că „toată societatea românească e coruptă\". Mai mult, ea a identificat şi drama românilor „noi putem spune că nu am intrat nici în NATO nici în UE, noi le-am bifat, am făcut orice ca să intrăm\".