În Săptămâna Naţională a Voluntariatului, desfăşurată săptămâna trecută, organizaţiile nonguvernamentale din judeţul Constanţa au organizat mai multe acţiuni. Pe lângă dezbateri în instituţii de învăţământ, în care elevii au aflat mai multe despre ceea ce înseamnă voluntariatul, în judeţ au avut loc şi activităţi de ecologizare. Săptămâna s-a încheiat ieri, când Corpul Voluntarilor Gărzii de Mediu, împreună cu organizaţia Green Revolution, au desfăşurat o activitate de tip flash-mob pe biciclete, care are ca scop stimularea oamenilor să facă mişcare. „Am desfăşurat în această perioadă activităţi de conştientizare publică, de educare a tinerei generaţii, am organizat conferinţe şi mese rotunde, am participat la acţiuni de ecologizare şi de plantare de copaci. Am atras lângă noi persoane din diverse zone ale vieţii sociale, cum ar fi profesori, ingineri, jurişti, studenţi sau elevi, toţi animaţi de dorinţa de a crea un mediu mai bun”, se arată într-un comunicat al CVGNM.