Flavia Pennetta a cucerit cel mai important trofeu al carierei

Flavia Pennetta (locul 26 WTA) a câștigat în două seturi finala italiană de la US Open 2015, după ce a învins-o sâmbătă, cu scorul de 7-6 (4), 6-2, pe compatrioata sa Roberta Vinci, numărul 43 mondial, reuşind cea mai importantă performanţă a carierei sale. Meciul a durat o oră şi 33 de minute. La US Open 2015, Vinci şi Pennetta au produs surpriza anului în tenisul feminin, învingându-le în semifinale pe sportivele clasate cel mai bine în ierarhia WTA, Serena Williams (locul 1), respectiv Simona Halep (locul 2). Printre adversarele Flaviei Pennetta la ediţia din acest an a US Open s-a numărat şi Monica Niculescu, pe care italianca a învins-o în turul 2. „Mă bucur mult pentru tine, Flavia Pennetta. Meriţi să fii campioană la US Open, ai jucat extraordinar în aceste două săptămâni”, a declarat Simona Halep, învinsă de Pennetta în semifinale.

Pennetta (33 de ani) şi Vinci (32 de ani) sunt cele mai în vârstă jucătoare care au ajuns pentru prima dată în finala unui turneu de Grand Slam în Era Open. În plus, Pennetta este cea mai în vârstă câştigătoare pentru prima dată a unui turneu de Grand Slam, iar meciul de sâmbătă seară a fost prima finală italiană de Grand Slam din Era Open. Pennetta şi Vinci, la 66 de ani şi 19 zile în total, sunt jucătoarele cu vârsta cumulată cea mai mare care au fost adversare într-o finală de Grand Slam, din Era Open. Precedentul record a fost stabilit la ediţia din 1977 a turneului de la Wimbledon: Virginia Wade şi Betty Stove aveau împreună 63 de ani şi 11 luni.

Doar şase jucătoare aflate în afara primelor 25 de poziţii ale clasamentului WTA au mai câştigat un turneu de Grand Slam: Venus Williams (numărul 31 la Wimbledon în 2007), Barbara Jordan (nr. 68 la Australian Open în 1979), Serena Williams (Nr. 81 la Australian Open în 2007), Chris O'Neil (Nr.111 la Australian Open în 1978), Evonne Goolagong (fără clasare la Australian Open în 1977) şi Kim Clijsters (fără clasare în 2009 la US Open).

PENNETTA ȘI-A ANUNȚAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE!

„Voi juca până la sfârşitul anului, dar acesta a fost ultimul meu meci aici, la New York. În principiu, voi mai juca la Wuhan şi Beijing. Acestea sunt singurele două turnee la care ar urma să joc”, a declarat Pennetta în conferinţa de presă de după finala US Open, adăugând că va evolua și la Turneul Campioanelor, dacă se va califica. Flavia Pennetta a mai câştigat de-a lungul carierei sale zece turnee: Sopot 2004, Bogota și Acapulco 2005, Bangkok 2007, Vina del Mar și Acapulco 2008, Palermo și Los Angeles 2009, Marbella 2010 și Indian Wells 2014. Ca urmare a succesului de la US Open, italianca va urca pe locul 8 în clasamentul WTA.

REZULTATE DIN CELELALTE FINALE

Finala probei de dublu masculin i-a revenit perechii franceze Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut, cap de serie numărul 12, care a învins în finală cuplul Jamie Murray / John Peers (Marea Britanie / Australia), cap de serie numărul 8, cu 6-4, 6-4. În sferturile de finală, Herbert şi Mahut au eliminat perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / SUA), cap de serie numărul 3.

La dublu mixt s-a impus perechea Martina Hingis / Leander Paes (Elveţia / India), cap de serie numărul 4, după victoria cu scorul de 6-4, 3-6, 10-7 în fața cuplului american Bethanie Mattek-Sands / Sam Querrey. Martina Hingis, în vârstă de 34 de ani, s-a mai calificat într-o finală la New York, cea de dublu feminin, alături de indianca Sania Mirza. Ultimul act, contra perechii Casey Dellacqua/Iaroslava Şvedova (Australia / Kazahstan), s-a disputat aseară, atunci când s-a jucat și mult-așteptata finală masculină, dintre Novak Djokovici și Roger Federer. Numărul 1 mondial, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat în ultimul act după ce l-a „zdrobit” în semifinală pe croatul Marin Cilici, scor 6-0, 6-1, 6-2. La rândul său, Roger Federer, cap de serie numărul 2, s-a impus în duelul elvețian cu Stan Wawrinka, numărul 5 mondial, scor 6-4, 6-3, 6-1, astfel că a abordat finala fără să fi pierdut vreun set de la startul turneului!