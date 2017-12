Flavius de la “Hara“ a primit o petrecere-surpriză

Solistul trupei "Hara", Flavius Buzilă, a aniversat, zilele trecute, vîrsta de 33 de ani. Cel mai frumos cadou pe care interpretul l-a primit din partea iubitei sale şi a prietenilor a fost o petrecere surpriză. Party-ul a avut loc într-o cafenea din Bucureşti în care membrii trupei obişnuiesc să îşi petreacă puţinul timp liber, inclusiv angajaţii localului fiind... complici. "A fost o petrecere între prieteni. Ne-am simţit foarte bine. Am băut vin fiert, am cîntat, am dansat. Într-un cuvînt, ne-am distrat", a explicat Flavius. În ceea ce priveşte cadourile primite la aniversarea celor 33 de ani, acestea au fost practice, dar şi de decor. Flavius a primit din partea colegilor un ceas cu sigla unei renumite băuturi răcoritoare, un mouse pentru laptop, un microfon de voce cumpărat tocmai din Germania, un bambus, precum şi multe discuri cu muzica diferitelor popoare antice. "Chiar aveam nevoie de un mouse şi un nou microfon de voce. Acesta pe care l-am primit din partea prietenilor este de ultimă generaţie", a concluzionat, mulţumit, solistul.