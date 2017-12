Fleica de partid

Alunecînd pe un maţ de porc, iată un subiect pentru Protecţia Muncii, care aleargă după fonduri, cîrnăţarul a căzut pradă amintirilor. Din fericire, nu a nimerit în malaxorul de carne, cotind-o la timp… Aşa a făcut toată viaţa lui. S-a fofilat după un ştab sau altul. Ascensiunea cîrnăţarului pe treptele societăţii s-a datorat obiectului muncii sale. De necrezut, în toate etapele importante ale vieţii, cîrnaţii au ţinut loc de diplomă de studii cu mirodenii. În timp, şi alte specialităţi, şunculiţa, jambonul şi chiar picioarele de porc afumate, au făcut cît o recomandare venită de la cel mai înalt nivel cu putinţă. Pe urmă, au fost aruncate în luptă specialităţile. Cu ani în urmă, cîrnăţarul şi-a descoperit vocaţia pentru politică. E drept, într-o manieră destul de costisitoare. A hrănit partidul prin gurile sale de la centru. La vremea respectivă, partidul pe care îl frecventa avea foarte multe guri. Vorba aia, guri mari şi nesătule, conform doctrinei fomiste. Nu mai pun la socoteală şi gurile de acasă. Calculul este simplu. Fiecare gură de la centru are mai multe guri acasă. Enumăr: nevastă, soacră odrasle, căţel etc. Fără purcel. Hrănind partidul, cîrnăţarul a devenit un tovarăş de nădejde. Cînd foamea e mare, evident, şi cerinţele sînt pe măsură. Saltul politic al cîrnăţarului s-a datorat jumărilor consistente. Pe urmă, sigur, pretenţiile au crescut. În acea perioadă a romantismului politic, nu contau, ca acum, muşchii de oţel. Ca să ajungi şmecher de partid dintr-un simplu cîrnăţar, mă scuzaţi, trebuia să ieşi la interval cu muşchii ţigăneşti din dotare. Multă vreme, fleica a fost un factor de progres pentru cîrnăţar. La un moment dat, cineva a propus ca fleica să fie inclusă în programul de dezvoltare al partidului. În cele din urmă, s-a renunţat la această propunere. Era firesc să se întîmple aşa de vreme ce realitatea înconjurătoare a demonstrat că fleica era destinată unui grup restrîns din partid. După ce a fost degradat din funcţie, cîrnăţarul a făcut întreaga istorie a donaţiilor sale de cîrnaţi. A început să strige în gura mare “Băăăă, eu v-am dat la toţi să mîncaţi”. Cu toate că a strîns o avere considerabilă din cîrnaţi, a devenit extrem de nostalgic. În cazul lui, e în firea lucrurilor să fie nostalgic, dar nici chiar aşa! Cînd îşi şterge ochişorii îngropaţi în grăsime, în loc de batistă, foloseşte un caltaboş. În esenţă, caltaboşul este simbolul existenţei sale. Datorită caltaboşului, pe care, în timp, l-a ridicat la rang de cîrnat, s-a pricopsit consistent. După ce a tras în piept capitalismul cu şapca întoarsă, a fost trecut în rezervă. De fapt, direct pe tuşă. Dacă am fi trăit într-o ţară normală, acolo îi era locul de la început. Nu ştiu alţii cum sînt, dar cîrnăţarul, indiferent de ceea ce pune pe el, tot cîrnăţar rămîne! Îl dă de gol năravul din fire fără lecuire. E limpede că nu-i convine statutul de băgător de seamă. Cîndva, nu cu mult timp în urmă, se înfingea la tribuna zero şi beneficia de protocol maxim. Acum, în diverse colectivităţi, rar îl vezi şi pe la peluză Hăpăie pe unde nimereşte, se băşică repede cu spume. Cînd îl mănîncă pe spate, se freacă de toţi pereţii. Cîrnăţarul a înjurat pe toată lumea la viaţa lui. Acum i-a venit şi lui rîndul să o ia peste bot…