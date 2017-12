Flit de la 112: „Nu ne mai sunaţi!...”

„- 112, ce urgenţă aveţi?

1 Eu şi prietenul meu suntem urmăriţi de mai mulţi indivizi care vor să ne bată!

2 ...Voi aveţi nevoie de bodyguarzi la băut!?“

Şi le-a închis...

Aceasta este convorbirea halucinantă pe care doi tineri din Constanţa susţin că au avut-o cu operatorul 112, în momentul în care au cerut ajutor, în timp ce erau urmăriţi de mai mulţi indivizi beţi, puşi pe scandal. În ciuda replicii şocante pe care au primit-o, tinerii s-au încăpăţânat să creadă că trăiesc într-o ţară normală şi au sunat din nou la 112, însă cu exact acelaşi rezultat. „Joi seară, pe la ora 19.30, m-am întâlnit cu amicul meu, Mihai, într-un bar din zona Gării. Când am ajuns, el se afla deja la o masă cu câţiva indivizi. Toate bune şi frumoase! Am stat de vorbă, am băut şi, la un moment dat, s-a iscat un focar de scandal. Ca să nu iasă cu bătaie, noi am plecat la altă masă. Nu a trecut mult şi au venit peste noi, ameninţându-ne şi înjurându-ne, iar apoi ne-au luat la împins pe acolo. Noi nu am făcut nimic. Am încercat să aplanăm incidentul. Am sunat la 112 şi a venit un echipaj de poliţie. În momentul în care au venit poliţiştii, ăştia au fugit. Noi am rămas şi am dat declaraţii. Cum au plecat poliţiştii, „prietenii” noştri s-au întors cu gând de răzbunare. Noi am ales fuga! Am sunat din nou la 112. Operatoarea ne-a certat că de ce o tot sunăm şi ne-a zis: „Ce, voi aveţi nevoie de bodyguarzi la băut!?”. Asta în timp ce în spatele nostru fugeau ăia să ne ia la încins. Noi voiam să se întoarcă poliţiştii! Fără alte detalii, ne-a închis telefonul...“, a povestit Andrei Sabin Tilimbici, de 39 de ani.

SALVAŢI DE NOROC! După ce operatorul 112 i-a lăsat baltă, mai exact pe mâna bătăuşilor, cei doi tineri au improvizat şi au avut noroc. „Noi am vrut să ne retragem, dar ei erau hotărâţi să ne bată. Am reuşit să ne ascundem în scara unui bloc. După ce doamna de la 112 i-a închis lui Sabin, am sunat şi eu. Mi-am dat numele, CNP-ul, tot ce era necesar. Nici cu mine nu a stat pe gânduri şi, după ce mi-a spus propoziţia cu bodyguarzii, mi-a închis telefonul. Ce să mai zic? Am stat ascunşi în scară până au plecat ăia şi am mers şi noi acasă. Putea măcar să ne ceară mai multe detalii despre ce se întâmplă acolo, nu să ne închidă telefonul. Nu este normal ce s-a întâmplat“, a declarat cel de-al doilea bărbat lăsat baltă de cei de la 112, Mihai Cota, de 38 de ani. Cei doi au mers, vineri dimineaţă, la Secţia 5 Poliţie, unde au depus plângeri împotriva indivizilor care i-au agresat. „Eu am primit un cap în gură în momentul în care am încercat să îl apăr pe Mihai. În rest, ne-am ferit cât de mult am putut. Nu am vrut să ne încleştăm cu ei într-o confruntare directă pentru că erau mai mulţi decât noi. Nici acum nu înţeleg de ce ne-a închis telefonul operatoarea de la 112. Ce trebuia să facem, să îi sunăm pe salvatorii din Apuseni?“, a spus Andrei Sabin Tilimbici.

Am încercat să obţinem un punct de vedere referitor la acest caz de la reprezentanţii STS, însă nu a fost cu putinţă. Deşi au avut suficient timp să verifice afirmaţiile făcute de cei doi constănţeni şi, implicit, să formuleze un punct de vedere, cei de la STS nu au putut să încropească, până la închiderea ediţiei, nicio declaraţie oficială. Nici măcar arhicunoscuta replică a autorităţilor în astfel de situaţii - „se fac verificări“! Anul 2014 a început cum nu se poate mai rău pentru STS. Cazul tragediei aviatice din Munţii Apuseni, unde doi oameni şi-au pierdut vieţile pentru că STS-ul nu i-a putut localiza, a fost urmat la câteva săptămâni, la Constanţa, de „drumeţia“ a doi ciobani care s-au rătăcit pe câmp în plin viscol, printre nămeţi. Ei au fost salvaţi de la moarte sigură după ce pompierii i-au localizat, căutându-i băbeşte. STS-ul îi „găsise“ pe aceştia într-o arie de 65 km pătraţi. Precizia STS-ului i-a uimit din nou pe pompierii constănţeni când aceştia au fost anunţaţi că un accident cu o victimă încarcerată a avut loc la Tulcea. Ingeniozitatea plt. maj. Cristian Bucuroaia şi a plt. Răzvan Cătălin Parconie au salvat-o de la moarte pe Ana Maria Ursu, aceştia descoperind-o pe fată ÎN CONSTANŢA (!!!) cu ajutorul aplicaţiei WhatsApp, pe care au instruit-o să o instaleze pe smartphone. O altă ispravă a STS-ului a fost înregistrată şi în cazul celor doi concubini din Ciocârlia care s-au pierdut pe câmp, în toiul nopţii. Aria de căutare dată de STS în acest caz a fost de aproximativ 130 kmp. Cei doi au fost salvaţi de primarul şi de poliţistul din comună, care cunoşteau foarte bine zona.