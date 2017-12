Flo Rida concertează la Mamaia

Unul dintre cei mai în vogă artişti hip-hop ai momentului, Flo Rida, soseşte pentru prima dată în România. El va susţine un concert în clubul Bamboo din staţiunea Mamaia, în această vineri. Evenimentul live va începe la ora 23.00, iar cei care doresc să participe la distracţie trebuie să achite preţul de intrare de 50 de lei, valabil atît pentru fete, cît şi pentru băieţi.

Pe numele său adevărat Tramar Dillard, Flo Rida s-a născut în anul 1979 şi a început cariera muzicală alături de grupul de hip-hop 2 Live Crew, în oraşul Miami din statul american Florida. Începe să cunoască succesul în 2007, cînd semnează cu Poe Boy Entertainment, din această colaborare rezultînd un hit de succes, intitulat „Birthday”. Single-ul, un featuring cu Rick Ross, s-a dovedit a fi primul pas pentru propulsarea pe culmile celebrităţii.

Single-ul „Low”, featuring T-Pain, s-a bucurat şi el de un real succes, popularitatea lui Flo Rida extinzîndu-se, în scurt timp, la nivel mondial. Piesa a fost extrasă de pe albumul de debut, intitulat „Mail On Sunday” şi a reprezentat coloana sonoră a celebrului film artistic „Step Up 2: The Streets”. Succesul melodiei nu s-a limitat doar aici, piesa fiind premiată de cinci ori cu Discul de Platină de către RIAA (Recording Industry Association of America), datorită vînzărilor neaşteptat de mari: peste cinci milioane de exemplare doar în Statele Unite, ocupînd locul I în Top Hot 100 Hits, în 2008. Pentru acelaşi album, Flo Rida a colaborat cu Timbaland pentru single-ul „Elevator” şi cu Will.I.Am, pentru piesa „In the Ayer”.

După doar nouă luni de la lansarea albumului „Mail On Sunday”, Flo Rida a lansat, anul acesta, şi al doilea album din cariera sa, intitulat „R.O.O.T.S. (Route of Overcoming the Struggle)”. La producerea sa, au lucrat nume consacrate ale hip-hop-ului american, precum J Rock, Dr. Luke şi DJ Montay. Aşteptările sînt mari, iar succesul deja se preconizează, pentru că, la numai o săptămînă de la lansare, primul single extras, „Right Round”, s-a vîndut deja în peste 636.000 de exemplare şi a ajuns numărul I în majoritatea topurilor din Statele Unite, Canada, Australia, Marea Britanie şi Irlanda.

Celebrul hip-hoper Flo Rida va sosi, pentru prima dată în România, la clubul Bamboo din staţiunea Mamaia, iar organizatorii evenimentului promit o atmosferă senzaţională şi un concert de neuitat.