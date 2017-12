Florence Welch a eclipsat-o pe Adele

Cântăreaţa britanică Florence Welch a câştigat două trofee la gala premiilor NME 2012, miercuri seară, la Londra, eclipsând-o pe mult mai cunoscuta ei compatrioată Adele, până acum răsfăţata galelor Grammy şi Brit din acest an. Florence Welch, în vârstă de 25 de ani, s-a impus la categoria Cel mai bun artist solo, iar grupul ei, Florence + the Machine, este câştigătorul categoriei Cel mai bun cântec, cu piesa “Shake It Out”, extrasă de pe albumul “Ceremonials”. Grupul Florence + the Machine a interpretat această piesă la gala NME Awards 2012. Solista britanică a mai urcat o dată pe scenă, pentru a cânta alături de trupa The Horrors piesa “Still Life”, de pe materialul discografic “Skying”, desemnat învingător la categoria Cel mai bun album.

Trupa Kasabian a deschis gala NME 2012 interpretând piesele “Switchblade Smiles” şi “Days Are Forgotten”, înainte de a primi trofeul decernat la categoria Cel mai bun grup britanic. Trupa Foo Fighters s-a impus la categoria Cel mai bun grup internaţional şi Cea mai bună muzică de film, pentru coloana sonoră a documentarului “Back and Forth”. Totodată, The Vaccines a fost desemnată cea mai bună trupă debutantă. Trupa din Manchester, The Stone Roses, a fost la rândul său premiată, deşi membrii ei nu au mai cântat împreună de la mijlocul anilor \'90. The Stone Roses a fost recompensată la categoria Momentul muzical al anului, după ce membrii formaţiei au anunţat reunirea grupului, anul trecut, într-o conferinţă de presă ce a trezit un interes uriaş în Marea Britanie.

Adele este însă de neoprit şi înregistrează un nou record cu albumul ei ”21” şi pare că nimic n-o poate opri în drumul ei triumfal. Albumul tinerei britanice de 23 de ani l-a depăşit la vânzările în Marea Britanie pe legendarul ”Bad” al lui Michael Jackson. Lansat acum un an, cel de-al doilea album al Adelei continuă să avanseze în clasamentul vânzărilor, atingând acum cifra de 4.020.000 exemplare, cu 60.000 mai multe decât ”Bad” al lui Michael Jackson, care cuprindea titluri ca ”Man in the Mirror”, ”The Way You Make Me Feel” sau ”Dirty Diana”. Albumul cântăreţei britanice se situează astfel pe locul al optulea în clasamentul celor mai bine vândute albume din toate timpurile. Este o altă realizare incredibilă, care încheie un an de împliniri formidabile pentru Adele. Depăşind albumul ”Bad”, al doilea material discografic al cântăreţei, ”21”, îi consolidează locul printre cei mai mari cântăreţi din toate timpurile. Următoarele albume care trebuie depăşite sunt la fel de celebre ca ”Bad”: ”The Dark Side of the Moon” al trupei Pink Floyd, care s-a vândut în 4.114.000 exemplare, fiind astfel pe locul al şaptelea pe listă. Numărul unu pare deocamdată de neatins: este vorba de ”Greatest Hits” al grupului Queen, care s-a vândut în 5.863.000 exemplare.