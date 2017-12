Ca în fiecare an, Primăria Constanţa organizează acţiunea „Flori de mai”, devenită deja o tradiţie a administraţiei locale constănţene, care are ca scop înfrumuseţarea cvartalelor dintre blocuri. În acest an, acţiunea a fost programată între 8 şi 17 aprilie, perioada optimă pentru plantarea seminţelor viitoarelor flori care vor colora spaţiile dintre blocuri. Angajaţii Corpului de Control din cadrul Primăriei au identificat şi monitorizat spaţiile unde era nevoie ca administraţia locală să intervină pentru înfrumuseţarea zonelor dintre blocuri. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primărie, George Coman, a declarat că acţiunea administraţiei locale vizează împărţirea pentru asociaţiile de proprietari a 90.000 de fire de gard viu, patru tone de gazon, două tone de var şi 37.000 de plicuri cu seminţe de flori. „Am decis că împărţirea materialelor către asociaţiile de proprietari se va face în weekenduri - 9-10 aprilie şi 16-17 aprilie - când oamenii nu sunt la muncă şi distribuirea se poate face mai bine. Am instituit 19 puncte în toate cartierele unde vor fi distribuite materialele necesare acţiunii „Flori de mai 2011”. Facem apel la asociaţiile de proprietari ca locatarii să se prezinte în punctele de distribuire când sunt programaţi, pentru o mai bună desfăşurare a acţiunii”, a declarat George Coman.