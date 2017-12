„Flori de mai”, în perioada 17-18 aprilie

În ciuda bugetului diminuat de care dispune Primăria Constanţa pentru anul în curs, autorităţile constănţene vor lansa şi în acest an Programul „Flori de mai”. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primărie, George Coman, a declarat că acţiunea administraţiei locale se va desfăşura în perioada 17-18 aprilie, înaintea sărbătorii Paştelui. Prin această acţiune, cele peste 1.000 de asociaţii de proprietari din întreg oraşul vor primi, din partea Primăriei Constanţa, material dendrologic, pliculeţe cu seminţe pentru flori, var pentru vopsirea pomilor şi gazon în scopul înfrumuseţării spaţiilor verzi aflate între blocuri. „Este al optulea an la rând în care organizăm Programul „Flori de mai”, devenit deja o tradiţie pentru autorităţile locale constănţene. Deocamdată ne ocupăm de achiziţionarea materialelor pe care le vom distribui. Programul are ca scop întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi aflate în grija asociaţiilor de proprietari şi înfrumuseţarea zonelor aflate între blocuri. Facem apel la preşedinţii asociaţiilor de proprietari să colaboreze cu Primăria Constanţa pentru ca materialul pe care îl vom distribui să ajungă în zonele din oraş unde este nevoie”, a declarat şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi. În timp ce Primăria se va ocupa de distribuirea materialului dendrologic, sarcina locatarilor va fi să-şi pregătească terenul din jurul blocurilor pentru activităţile de igienizare a spaţiului verde, văruirea arborilor, arbuştilor şi bordurilor, gazonarea şi însămânţatul florilor, să sape solul şi să amenajeze şanţuri pentru plantarea gardului viu.