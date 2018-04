Florian Coldea, ameninţări voalate. La cine face referire

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a făcut referire, după audierea în Comisia de Control al SRI, la persoane care trădează interesele ţării, dând exemplu pilda lui Iuda. "Unii, în mod vizibil, practică, astăzi, acelaşi lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal şi fără pic de ruşine", a spus Coldea. La cine s-a referit Florian Coldea.

"Cred că e momentul potrivit să reamintesc un celebru personaj biblic, care în urma cu circa 2000 de ani a trădat pentru 30 de arginţi. Ce dacă ulterior l-au apucat remuşcările? Lucrurile nu s-au putut repara şi răul făcut nu a putut fi reparat. Evident, ca orice trădător, destinul lui a sfârşit tragic. Din această perspectivă, constat cu îngrijorare faptul că unii, în mod vizibil, practică, astăzi, acelaşi lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal şi fără pic de ruşine. Ba mai mult, chiar par să îşi facă un titlu de glorie din asta, afectând instituţii fundamentale şi capacităţi democratice de apărare şi protecţie a statului român. Poate ar fi bine cu toţii să reflectăm la acest episod biblic şi la altfel de personaje", a declarat Florian Coldea după audierea în comisia parlamentară, potrivit Mediafax.

Potrivit lui Florian Coldea, în lipsa unui protocol, SRI este în imposibilitatea de a lucra în ceea ce priveşte infracţiuni la adresa securităţii naţionale, cum ar fi spionaj şi trădare, parţial şi terorism.

"Astăzi nu avem protocoale cum acţionăm pentru a proteja interesele României", a spus Coldea.

El susţine că astfel de protocoale există peste tot în lume.

"Am reiterat că problematica cooperării în baza unor protocoale este o practică internaţională, inclusiv la nivelul NATO şi UE. Ca să fim bine înţeleşi, nu există altă practică în lume fără a se realiza un cadru procedural, coerent pentru realizarea cooperării, nu se poate coopera interinstituţional fără să existe un protocol, mai ales cu serviciile de informaţii. Dincolo de orice interpretări juridice, acestea aveau un caracter tehnic, funcţionau limitativ tocmai pentru a se asigura legalitatea şi prognozabilitatea. În mod concret, se coopera conform competenţelor legale ale fiecărei părţi. Nu am cunoştinţă ca vreodată, pe durata mandatului meu, un ofiţer SRI să fi realizat sau întocmit un singur act de urmărire penală în vreun dosar penal. Acestea sunt poveşti izvorâte dintr-o realitate paralelă", a afirmat Coldea, după audierea la Comisia parlamentară de control al SRI.

El a susţinut că, în timpul mandatului său, SRI "şi-a făcut treaba", iar ofiţerii Serviciului şi-au îndeplinit cu devotament şi curaj misiunile încredinţate, cu deplin respect pentru domnia legii.

Florian Coldea a mai spus că a acţionat în toate împrejurările "exclusiv în spiritul şi limita legii". "Am convenit cu membrii comisiei să revenim pentru a continua discuţiile şi a lămuri absolut toate aspectele de interes", a adăugat el.

CINE ESTE IUDA

Daniel Morar, fost şef al DNA pe vremea când s-a semnat protocolul SRI - Parchetul General şi actual judecător constituţional, a dezvăluit recent că el a dat dispoziţie ca protocolul să fie ignorat la nivelul DNA şi nici măcar nu l-a dus la cunoştinţa procurorilor.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror șef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ și SRI. (...) La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruța Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condițiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată și că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA și nici eu nu vom respecta și nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoștința lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituției", a declarat Daniel Morar.

În 2016, când Curtea Constituţională a desfiinţat practic colaborarea SRI cu parchetele prin Decizia 51, Daniel Morar era judecător constituţional şi a participat la luarea deciziei. Hotărârea CCR s-a luat cu majoritate de voturi,opinie separată făcând Tudorel Toader, actualul ministru al Justiţiei, şi Simona-Maya Teodoroiu.