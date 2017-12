Florica Bejinaru, noul preşedinte al CSM

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a votat, ieri, cu majoritate de voturi, ca judecătoarea Florica Bejinaru să fie noul preşedinte al Consiliului pentru următorul an. Alături de ea au candidat judecătorul Ana Lăbuş şi procurorul Liviu Dăscălescu, însă membrii CSM au preferat-o pe Florica Bejinaru. Pentru postul de vicepreşedinte al CSM a fost ales procurorul Graţiana Isac, care a fost votată cu majoritate de voturi, procurorul ocupând această funcţie şi în urmă cu doi ani. Până acum, funcţia de preşedinte a fost ocupată de judecătorii Dan Lupaşcu, Iulian Gâlcă, Lidia Bărbulescu, Anton Pandrea şi Virgil Andreieş, iar funcţia de vicepreşedinte a revenit procurorilor Liviu Dăscălescu, Cristian Deliorga, Dan Chiujdea, Graţiana Isac şi Bogdan Licu. Alegerea Floricăi Bejinaru este în contradicţie cu opinia unor magistraţi, care au susţinut că tradiţia CSM ar putea să se schimbe în acest an, având în vedere că toţi cei cinci procurori din Consiliu au ocupat funcţia de vicepreşedinte şi, potrivit regulamentului Consiliului, mandatul de un an nu poate fi reînnoit. Viorica Costiniu, preşedinte de onoare al Asociaţiei Magistraţilor din România, a declarat că va contesta în instanţă decizia CSM de alegere a noului preşedinte al Consiliului, Florica Bejinaru, care a fost acuzată de colaborare cu fosta Securitate. Costiniu a vorbit despre autoritatea morală a magistratului, care ar fi trebuit „să îndemne la decenţă”. Florica Bejinaru a fost acuzată de colaborarea cu fosta Securitate, ea primind iniţial un verdict de la CNSAS în acest sens, care apoi a fost schimbat. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, în iunie 2009, recursul declarat de Ministerul Justiţiei împotriva deciziei CNSAS, prin care s-a stabilit că Florica Bejinaru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu a făcut poliţie politică.

Florica Bejinaru a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în 1986, iar din septembrie 2001 este doctorand în sociologie în problema delincvenţei juvenile. După absolvirea facultăţii, Bejinaru a lucrat, timp de cinci ani, consilier juridic la o fabrică de confecţii. Din 1991 până în 1995 a fost judecător la Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, a devenit apoi judecător la Tribunalul Mehedinţi, unde, după trei ani, în 1998, a ajuns şeful Secţiei Penale. Florica Bejinaru a rămas în această funcţie până în 2005, când a devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii.