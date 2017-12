Florile în ghiveci, la mare căutare

Mai sunt doar trei zile până la închiderea târgului de toamnă oragnizat la Pavilionul Expoziţional de către Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa. În cele 10 zile de până acum, producătorii prezenţi la târgul de toamnă spun că vânzările au mers mai bine decât se aşteptau. Pe lângă standurile cu fructe şi legume sau cele cu delicatese din brânză şi carne, la Pavilionul Expoziţional au venit şi câţiva producători de flori. Cristian Gheorghe a venit tocmai de la Mogoşoaia, de lângă Bucureşti, acolo unde pe o suprafaţă de peste 6.000 de metri pătraţi şi-a dezvoltat o adevărată afacere cu flori de seră. „Investiţia este destul de mare, afacerea nefiind chiar tot timpul profitabilă. Chiar şi aşa am continuat această afacere pentru că eu consider că la un moment dat îmi poate aduce venituri mult mai bune. Am venit la acest târg de la Constanţa unde nu aveam speranţe prea mari în ceea ce priveşte vânzarea. Numărul mare de vizitatori, mai ales în prima săptămână, m-a luat prin surprindere, fiind nevoit să sun la Mogoşoaia pentru a-mi trimite alte flori pentru vânzări”, a declarat Cristian Gheorghe. Atât el cât şi ceilalţi producători de flori din judeţul Constanţa au adus la târg ghivece cu crizanteme, petunii, muşcate. Preţurile florilor variază între 10 şi 25 de lei. Cei care nu au apucat să-şi cumpere un astfel de ghiveci, nu trebuie să rateze ocazia, mai ales că preţurile sunt accesibile oricui. Un producător din comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, a declarat că a aflat că după închiderea târgului de toamnă, la Pavilionul Expoziţional va începe un târg de haine, un motiv foarte potrivit pentru a mai rămâne la Constanţa încă o săptămână.