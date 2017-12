Clubul "Doors" a găzduit, sîmbătă seară, primul concert din acest an, susţinut de un interpret de excepţie, Florin Chilian. Chiar dacă s-a lăsat aşteptat de fani, care au venit cu aprox. două ore înainte de începerea recitalului, artistul s-a recompensat faţă de spectatori, prezentînd cele mai cunoscute piese ale sale, dar şi unele în primă audiţie. Într-o costumaţie lejeră, sport, cu ţigara aprinsă şi cana de cafea aproape, Chilian şi-a început concertul în maniera sa originală, cu o piesă care a stîrnit chicote şi zîmbete în rîndul spectatorilor: "Nu am chef azi să muncesc/ Vreau să dorm!". Piesa, pe care interpretul o consideră "Imnul naţional", a fost primită de public cu ropote de aplauze.

"Foarte mulţi mă întreabă de unde îmi vine inspiraţia. E simplu. Toate piesele mele sînt inspirate din viaţa mea, pentru că eu am o relaţie bună cu mine însumi", a continuat Florin Chilian prezentarea următoarelor piese. Chiar dacă, aşa cum însuşi recunoaşte, piesele pe care le cîntă vorbesc despre viaţa sa, artistul a interpretat şi o piesă care nu îl are ca... muză. "Raiul din iad" este o melodie care face referire la faptul că părinţii îşi folosesc copiii pentru a-şi salva căsniciile eşuate. După această piesă prezentată în primă audiţie, Chilian a continuat "în forţă", cu melodii interpretate în stilu-i caracteristic, nonconformist şi lejer. A dialogat cu publicul, ba chiar l-a lăsat pe unul dintre spectatori să vorbească la telefonul mobil, după care şi-a continuat liniştit recitalul. Piese precum "Zece", "Yubi" sau "Ursitoarele" au făcut deliciul publicului, care a cîntat la unison cu artistul, ba chiar a înregistrat pe suport video întregul concert. "Îmi place Chilian foarte mult. Nu ratez niciun concert de-al său atunci cînd vine în Constanţa şi de fiecare dată înregistrez tot", a declarat Paul, un fan al interpretului şi cameraman amator.

În dialogul său cu publicul, Chilian a recunoscut că fiecare melodie a sa are o poveste, mai plăcută sau nu, ba chiar a precizat că a făcut o blasfemie. "Conform unei legi, nu ai voie să te legi de simbolurile religioase. <10> este numărul uneia dintre poruncile lui Moise, dar şi titlul unei piese pe care eu am scris-o. Se pare că am făcut o blasfemie, char dacă, cei care mă acuză, nu s-au prins despre ce este vorba în piesă", i-a înştiinţat solistul pe spectatori. Chiar şi piesa "Ursitoarele", care a face din repertoriul artistului, are o poveste: "Am compus această piesă ca pe un descîntec la tot ce însemna viaţa mea pînă atunci", a precizat Chilian. Tîrziu în noapte, Chilian a coborît de pe scenă, aşa cum a urcat, în ovaţiile publicului, şi a promis că se va întoarce curînd, la Constanţa.