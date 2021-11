Florin Cîţu anunţă că vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor din incendiu de la Constanţa

Premierul Florin Cîţu anunţă că vor fi acordate ajutoare familiilor persoanelor decedate în urma incendiului produs, vineri, la Spitalului de Boli Infecţioase din Constanţa.



El a adăugat că actualul Guvern are "responsabilitatea de a corecta greşeli" făcute în ultimii 30 de ani.

"Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greşeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînţeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetenţa unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid şi a mers mai departe", a mai arătat primul ministru.