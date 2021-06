Florin Cîţu: de la 1 iunie vor exista relaxări pentru toţi românii, indiferent de zona unde sunt

Premierul Florin Cîţu a a declarat că actuala campanie de vaccinare anti-COVID este de succes, lucru demonstrat şi de scăderea ratei de infectare în toată ţara, subliniind că marţi la Bucureşti s-a înregistrat o incidenţă de sub 1,5 la mie.



"Am vrut neapărat să văd şi acest centru de vaccinare... o să merg în mai multe zone din ţară şi lucrurile merg foarte bine şi aici. Între timp, am primit şi vestea bună în ceea ce priveşte Bucureştiul, de astăzi suntem sub 1,5 la mie rată de infectare în Bucureşti, ceea ce înseamnă că această campanie de vaccinare este de succes. Este singurul lucru care s-a modificat.

Am luat câteva măsuri, e adevărat, în februarie, după aceea câteva în aprilie, dar singurul lucru major care s-a modificat în ultima lună de zile a fost această campanie de vaccinare, deci e singurul element nou şi este singurul element nou care explică evoluţia ratei de infectare în România sau de pozitivare în România în toată ţara, nu doar în anumite judeţe, deci vedem o scădere semnificativă în toată ţara", a declarat Florin Cîţu, marţi.