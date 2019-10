Florin Cîţu, singurul ministru propus de PNL care a primit aviz negativ

Ministrul propus al Finanţelor, Florin Cîţu, a primit, marţi, aviz negativ în comisiile reunite de buget-finanţe din Parlament, cu 19 voturi negative şi 19 voturi pozitive, fără abţineri, după o şedinţă presărată de ironii și acuzaţii. „A fost un vot politic. A fost o audiere lungă, care nu a avut parcursul pe care mi l-am dorit. Preşedintele Comisiei a interpretat că este un vot negativ”, a spus Cîţu, la ieşirea de la audieri. Audierea lui Florin Cîţu a fost plină de schimburi dure de replici între social-democraţi şi liberali. Eugen Teodorovici s-a declarat nemulţumit de faptul că ministrul propus pentru Finanţe, Florin Cîţu, citeşte de pe foi priorităţile mandatului său şi are răspunsirile tot pe foi. „La TV e mai uşor, faţă în faţă vă împiedicaţi”, le-a spus Teodorovici liberalilor. Totodată, Teodorovici l-a acuzat pe Florin Cîţu că are de plătit Primăriei Capitalei mai multe taxe. „Pentru ultimii trei ani are de plătit la Primaria Capitalei taxe pentru cabinetul de parlamentar. Există şi o somaţie. Tu nu-ţi plăteşti taxele!”, a spus Teodorovici la audiere.