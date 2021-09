Florin Cîțu: Voi propune ca tot personalul din învățâmânt, să fie vaccinat sau testat

Premierul Florin Cîțu a admis că valul patru al pandemiei este inevitabil, dar a precizat că a verificat faprul că unitățile Covid din țară au păstrat intactă capacitatea ATI.

Subliniind că soluția pentru revenirea la normalitate este vaccinarea, prim-ministrul a spus că va propune “vaccinarea sau testarea” atât a personalului din învățământ, dar și a celui din Sănătate, guvern și din MApN și “peste tot pe unde intrăm în contact cu publicul.”

El a afimatcă prezenţa efectivă a elevilor la cursuri este necesară având în vedere "impactul psihologic de anul trecut".

"Obiectivul meu pentru acest an şcolar este acela de a avea prezenţă fizică totală. Încă nu avem o variantă clară pentru ce se întâmplă după 6 la mie. Deocamdată am pus acel prag acolo. Eu vă spun că voi face tot ce este posibil ca anul acesta şcoala să rămână cu prezenţă fizică. S-ar putea să fie situaţii într-o anumită localitate, într-o anumită şcoală sau într-o anumită clasă temporar, dar, ca idee generală, vreau ca anul şcolar să fie anul acesta cu prezenţă fizică. Am văzut impactul psihologic pentru elevi anul trecut. Este important să rămână şcoala cu prezenţă fizică. Bineînţeles, purtarea măştii rămâne obligatorie în clase. Vom testa, avem teste, vaccinarea este acum posibilă şi pentru copii", a precizat Cîţu