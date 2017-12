Florin Giuglea, chitaristul trupei "The Blue Spirits", este un muzician foarte talentat, activînd, din anul 2004, în formaţia înfiinţată de Mihai Godoroja. Concertele prin ţară, repetiţiile, lucrul în studio sînt doar cîteva din aspectele vieţii unui artist, al cărui timp liber este limitat. În acelaşi caz se află şi Florin, care regretă că nu se poate implica într-o relaţie. "Avem o mulţime de concerte prin ţară, sîntem mereu pe drum. Repetiţiile şi spectacolele ne ocupă cea mai mare parte a timpului. Este greu să nu poţi avea o viaţă a ta, dar m-am obişnuit", a declarat Florin. "Nu am timp pentu mine, aşa că nu am cum să am o prietenă. Chiar dacă îmi place muzica, ceea ce fac, uneori regret că nu pot avea şi eu o viaţă... normală, în care să îmi permit să ies cu cineva", a mărturisit artistul. Chiar şi aşa, tînărul muzician, haios şi carismatic, nu se plînge, avînd o mulţime de admiratoare.