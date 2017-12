Florin Lungu, mijlocaşul Farului, răspunde acuzelor

Accidentat în urmă cu opt luni, mijlocaşul Florin Lungu riscă să mai stea un sezon în afara terenului. Nu din cauza problemelor medicale, ci a conducerii Farului, care a anunţat că jucătorul a plecat la celebra clinică „Isokinetic” de la Bologna fără acceptul clubului. Drept urmare, mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani ar putea fi suspendat pînă în 2008, cînd îi expiră contractul cu gruparea de pe litoral, chiar dacă şi-a plătit recuperarea din propriul buzunar. Aflat în Italia, Lungu a explicat situaţia în care se află. “Am venit la Bologna să mă fac bine, nu în vacanţă. În plus, am anunţat prin fax conducerea clubului că mă aflu la clinica Isokinetic şi am anexat o scrisoarea din partea doctorului Nanni. Acesta le-a transmis oficialilor că nu-şi asumă răspunderea pentru reuşita recuperării decît dacă aceasta se efectuează la Bologna. Pe 28 iulie, mă voi prezenta la Constanţa şi vom vedea ce se întîmplă cu mine”, a spus fostul căpitan al “rechinilor”. În mod normal, jucătorul nu poate fi suspendat, întrucît prin contract este stipulat faptul că clubul se obligă să-i asigure condiţiile pentru refacere în cazul unei accidentări. Conducerea Farului susţine însă că i-a oferit jucătorului varianta de a merge la recuperare la Eforie Nord şi va discuta cazul său în cadrul Adunării Generale programată pe 4 august.