Florin Olteanu, recordmanul de la Săgeata

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari s-a bazat pe unul dintre cei mai buni portari din liga secundă, Florin Olteanu, care a contribuit decisiv la parcursul bun al grupării de pe litoral. Goalkeeperul în vârstă de 29 de ani a stabilit un nou record personal, primind doar 9 goluri în cele 15 partide disputate în prima parte a sezonului. „Nu am lipsit niciun minut şi mă bucur că am avut cea mai bună defensivă din Seria I. M-au ajutat mult şi coechipierii din apărare, în special fundaşii centrali, alături de care am evoluat şi în sezonul trecut şi ne cunoaştem foarte bine. Sper să o ţinem aşa şi în retur”, a spus Olteanu. Portarul de la Săgeata este convins că returul va fi mult mai dificil, dar mizează pe valoarea şi unitatea lotului. „Mă aşteptam să facem un tur bun, pentru că avem un lot valoros şi experimentat, care a fost puternic întărit în vară. A fost nevoie de câteva etape de omogenizare, dar jocul a început apoi să meargă şi rezultatele au fost pe măsură. Cred că s-ar fi putut chiar şi mai mult, cu două sau trei puncte în plus în clasament, dar este bine că ne-am menţinut aproape de liderul Ceahlăul Piatra Neamţ. În retur ne va fi mult mai greu, pentru că celelalte echipe nu prea ne-au luat în serios până acum şi nu ne dădea nimeni şanse de promovare. Am auzit de schimbările de la Chiajna şi cred că am scăpat de principala contracandidată în lupta pentru locul secund, dar mai sunt câteva echipe periculoase, ca FC Botoşani sau Viitorul Constanţa”, a explicat Olteanu, adăugând că speră să joace din vară în Liga I: „Am mai jucat în prima ligă cu Petrolul Ploieşti şi Jiul Petroşani, dar eram tânăr şi lipsit de experienţă. Am ajuns la 29 de ani, vârstă perfectă pentru un portar şi este momentul să fac din nou pasul spre prima scenă a fotbalului românesc. Vreau să-mi fac treaba bine la Săgeata, iar la finalul sezonului să sărbătorim promovarea”.