Florin Salam riscă să îşi piardă vocea

Veste tristă pentru iubitorii muzicii de petrecere: manelistul Florin Salam este pe punctul de a-şi pierde vocea din cauza unei infecţii la nivelul corzilor vocale. Cântăreţul se află internat în stare gravă într-o clinică privată din Bucureşti, după ce, miercuri seara, i s-a făcut rău la finalul unui concert.

În aceste condiţii, Salam se vede nevoit să îşi anuleze mai multe spectacole, primind un verdict cât se poate de înspăimântător din partea medicilor. Aceştia i-au interzis să mai urce pe scenă timp de patru luni. „Are o laringită acută. Este o infecţie importantă la nivelul corzilor vocale. Are nevoie de repaus absolut timp de două săptămâni. Nu are voie să vorbească deloc timp de două săptămâni. Trei zile trebuie să stea internat în spital. Cauzele pot fi multiple. Se poate realiza această infecţie de la o bacterie. În funcţie de evoluţia lui, se va stabili cât nu are voie să cânte. Probabil o să fie două-trei luni, cu reeducarea corzilor vocale”, a spus doctorul care se ocupă de Florin Salam, Laura Melincenu.

Până acum, cântăreţul şi-a anulat concerte la Iaşi, Chişinău şi Timişoara.