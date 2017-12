Florinel Coman, propus de Hagi la națională

Devenit titular în ofensiva celor de la FC Viitorul în acest sezon al Ligii 1, Florinel Coman este considerat unul dintre jucătorii de mare perspectivă ai grupării de pe litoral. Folosit miercuri seară doar în ultima jumătate de oră a partidei cu FC Zurich, din Liga Campionilor de tineret, pentru că jucase la echipa mare cu 48 de ore înainte, atacantul în vârstă de 18 ani a fost trimis în teren după pauză și a marcat de două ori în repriza secundă. Managerul tehnic al clubului constănțean, Gheorghe Hagi, s-a declarat deranjat de faptul că performanțele lui Coman nu au fost mediatizate, în timp ce Vlad Dragomir, mijlocașul de 17 de ani de la Arsenal Londra, a fost propus la echipa națională de seniori, după ce a jucat un sfert de oră pentru „tunari” în duelul cu Ludogorets Razgrad, din Liga Campionilor la tineret.

Drept urmare, mai în glumă, mai în serios, „Regele” l-a propus și el pe Coman la reprezentativa pregătită de Daum. „Am văzut că media propune la echipa națională un jucător care a evoluat 15 minute la Arsenal, cu Ludogorets, în Liga Campionilor sub 19 ani. Este un jucător bun, născut în '99, dar a jucat doar un sfert de oră. Păi înseamnă că Daum trebuie să ia cinci de la noi, că noi am bătut cu 5-0 în Liga Campionilor la tineret. Nu s-a vorbit deloc, nu s-a scris nimic și noi am bătut campioana Elveției! I-am umilit, am avut șaptezeci la sută posesie. Este un rezultat mare și trebuia tratat ca atare! Păi atunci trebuie să ia Daum cinci jucători la echipa mare! Nici nu mai vorbesc despre Coman! Dacă Dragomir este propus după un sfert de oră, Coman ar trebui să fie titular cu Polonia! Păi a jucat cu CFR, a jucat cu Dinamo, a jucat cu Voluntari și a fost cel mai bun de pe teren! Dacă se tot propun jucători la echipa națională, propun și eu, dar pe rezultate! Trebuie să se dea toți la o parte și să spună: Coman, joacă tu! Nu-i așa, este foarte tânăr și are nevoie să crească! Poate picăm cu Arsenal și le dăm na-na, că noi nu avem frică de nimeni și nu știu dacă sunt mai buni ca noi. O spun cu tărie, Coman va ajunge la echipa mare. Păi cine are mai multe goluri la loturile naționale decât el? Și l-au ținut rezervă, l-au ascuns. Prietenul meu, Vintilă! O fi primit ordin, nu o fi primit? Cum să-l ascunzi, când e cel mai bun. Dacă o să rămână cu picioarele pe pământ, dacă o să mă ia pe mine ca exemplu în afara terenului, ajunge mare! Dacă o ia pe arătură, că-i din Brăilița, o să se termine înainte să înceapă!”, a declarat Hagi la conferința de presă de vineri.

