Flota Rusiei la Marea Neagră, suplimentată cu 11 nave

Flota rusă de la Marea Neagră va primi cel puţin 11 nave militare suplimentare, inclusiv două fregate şi două submarine, înainte de sfârşitul acestui an, anunţă comandantul Flotei, amiralul Viktor Şirkov. "Înainte de sfârşitul acestui an, Flota de la Marea Neagră va primi o navă antisabotaj şi şase nave de intervenţie. Două submarine cu propulsie hibridă - diesel/electric - de tip 636.3, Novorosiisk şi Rostov-pe-Don, se vor alătura Flotei", a explicat Şirkov. Comandantul rus a precizat că vor fi lansate la apă şi două noi fregate - Amiral Grigorovici şi Amiral Essen, navele urmând să fie staţionate tot în Marea Neagră. În plus, Rusia intenţionează să construiască, începând din anul 2017, o nouă generaţie de submarine militare, fără propulsie nucleară.