Fluctuaţii de tensiune ucigaşe?!

După doar o lună de la carnagiul din Sibioara, cînd, într-o hală a societăţii Degaro SRL, au murit sufocaţi 422 de porci, o altă nenorocire s-a abătut asupra animalelor din crescătoriile aceleiaşi firme din localitatea Fîntînele. Vineri, în jurul orei 21.00, poliţia şi pompierii au fost alertate să intervină în cazul unui incendiu izbucnit din cauza unui scurt-circuit electric la instalaţia electrică de ventilare. Toate animalele care erau în acel moment în hala respectivă, 550 de purcei, au murit asfixiate. Două autospeciale şi 15 pompieri s-au luptat în zadar cu flăcările timp de 45 minute. Nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea animalelor. Nu au existat victime umane în aceste cazuri, însă situaţiile similare în care au murit animalele semnalează probleme grave care se ascund dincolo de gardurile Tabco-Campofrio SA, care patronează aceste crescătorii de porci. În ciuda faptului că halele în care erau crescute animalele de sacrificiu funcţionează cu avizele Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) şi ale Pompierilor, iată, în două locaţii diferite, care aparţin aceluiaşi proprietar, se petrec tragedii în faţa cărora toată lumea ridică din umeri.

Directorul acestor crescătorii, Dorin Martin, se declară copleşit de aceste “ghinioane”: “Avem aparatură de ultimă generaţie care bănuiesc că nu face faţă nenorocitelor de fluctuaţii de tensiune de la ENEL. Am avut fluctuaţii de nu mi-a venit să cred la Sibioara. Mi s-a mai ars şi un motor la fabrica de nutreţuri combinate, din aceeaşi localitate, tot din cauza fluctuaţiilor de tensiune. Am chemat echipele ENEL, au intervenit, s-a rezolvat… Aici, la Degaro, tot la fel, am avut întreruperi de curent în tot satul. Şi în Fîntînele, şi în Cogealac s-a întrerupt curentul. Presupun că instalaţia noastră e foarte sensibilă. Hala care a fost afectată vineri doar ce fusese populată cu purcei. Fermele au contract cu Transenergo SA. Noi facem sesizare la Transenergo, care, la rîndul său, sesizează ENEL, dar aceste probleme sînt nenumărate. Mereu avem căderi de tensiune, fluctuaţii de tensiune. Gîndiţi-vă că toată ventilaţia este controlată electronic, nicăieri nu se lucrează aşa!” Întrebat cine va răspunde de aceste pagube, Dorin Martin a răspuns: “Nu ştiu ce să vă spun, să vedem ce discutăm şi cu asigurătorii… Oricum, tot un scurt-circuit electric a fost cauza şi acum, toate problemele au fost pe parte electrică!”

Deşi în incendiul de la Sibioara au murit 422 de animale, în urma unui scurt-circuit, numărul celor care asigură sistemul electric la cele trei unităţi ale firmei conduse de Dorin Martin se ridică la… doi oameni, care lucrează cîte opt ore pe zi. Directorul este însă încrezător în performanţele tehnicii şi declară: “Cînd există intervenţii mai mari sunăm la Tulcea şi ne trimit electricienii de la Tulcea, cînd nu pot face faţă aceştia. În principiu, toată instalaţia este nouă, de patru ani. Porcii sînt asiguraţi pentru incendii, pentru toate problemele. Mi se pare foarte suspect că în decursul a doar o lună au murit atîtea animale. Eu sînt bulversat! Nu ştiu ce să cred! Nu mai am weekend, nu mai am familie… Avem sistem de securitate performant, cu camere video. Nu suspectez o mînă criminală, ar fi imposibil! Dar nu ştiu ce-i cu aceste incendii, mi se par prea dese… În UE, la fermele de porci se lucrează cu acelaşi sistem de ventilaţie, comandat electronic, dar presupun că acolo curentul nu vine “în şuturi”, să defecteze toate calculatoarele. Sistemul de ventilaţie a fost pus în funcţiune acum trei ani şi jumătate, după ce a fost achiziţionat din Spania”. Directorul a adăugat că în fermele de animale nu există detectoare de fum, halele fiind dotate doar cu... instinctoare. Pagubele înregistrate la ferma din Fîntînele din judeţul Constanţa se ridică la aproximativ 170.000 de euro, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei. Am încercat să aflăm un punct de vedere de la ENEL în legătură cu acuzaţiile aduse firmei, însă nu am reuşit să contactăm niciun reprezentant.