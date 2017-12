Practic, i se spune altfel, în ciuda faptului că nu este chiar atât de viril pe cât crede lumea. Dincolo de îndeletnicirile presupuse mai sus, fluieră vânt este un personaj oarecum simpatic, dar nu şi eficient. Individul fluieră tot timpul a pagubă. Dacă ar fluiera în barba lui, vorba aia, puţin mi-ar păsa! Chestia e că individul, ajuns mare ministru într-un guvern de doi lei, fluieră a pagubă pentru o ţară întreagă. E drept, şi-a adaptat repertoriul la situaţia de criză, dovedind tuturor că, în această privinţă, are ureche muzicală. Chiar şi atunci când cântă, fluieră vânt bate câmpii. Repertoriul lui de bază constă în arii şi rapsodii ale sărăciei. În anumite ipostaze lirice, fluieră vânt încearcă să-l imite, în materie de cântat, pe greiere, dar eforturile sale, în această privinţă, sunt inutile. În definitiv, greierele şi furnica fac parte din distribuţia unei fabule celebre şi atât. Fluieră vânt, în schimb, este un personaj real. Nu noi l-am ales pe fluieră vânt să ne conducă, precum la şcoala de şoferi amatori, destinele? Adevărul este că ne-a încântat cu fiţele lui de rapsod popular. Nimeni nu se pricepe ca el l-a fluierat! Ca să pară popular în postura de politician demagog, cum se poartă pe la noi, umblă în zilele de sărbătoare cu pantalonii rupţi în fund. Fluieră vânt taie pensiile şi micşorează salariile. De asemenea, fluieră vânt seamănă sărăcie în jurul lui şi ne îmbolnăveşte cu tot felul de idile politice fără nicio legătură cu realitatea. Chipurile, după cum se exprimă în situaţiile în care este nevoit să dea explicaţii opiniei publice, resimte şi dumnealui vitregiile crizei. Ca atare, pentru că l-au ars la buget, susţine dânsul, cântă la o biată frunză. În momentele în care devine patetic, încercând să stoarcă lacrimi de la creduli, ne vorbeşte de nivelul său de trai. Ca dovadă a decăderii sale în foame, face apologia solzilor de peşte. Cu ei se hrăneşte, cu ei cântă când îl apucă dorul de fuga de răspundere. În realitate, fluieră vânt nu o duce rău absolut deloc. Pentru binele său personal, a învăţat să ciugulească de peste tot. Fluieră vânt, cu semnalmentele redate în primele rânduri, nu trebuie confundat, în privinţa destinului său, cu fiul risipitor. Sigur, cu dexteritatea şi lăcomia care îl caracterizează, risipeşte fondurile patriei cu o lejeritate demnă de o cauză mai bună. De când am intrat până la gât în prăpastia crizei, fluieră vânt nu-şi mai arată faţa. Pe unde dracu’ s-o fi pitit? A intrat lumea la bănuieli… Niciodată nu a fost ascuns ca acum! Ce să fie? Ce să fie? Împinşi în faţă la judecata de apoi, programată pe pământ, acoliţii săi dau din colţ în colţ. Pe fundalul plin cu explicaţii puerile şi cretine, pentru că unii au fost aduşi de criză până la acest punct, se aud refrenele fredonate de fluieră vânt. Din cauza lui, am ajuns să fluierăm cu toţii a pagubă. Chiar mai devreme decât ne aşteptam! La adăpostul imunităţii politice, fluieră vânt nu dă socoteală nimănui. Până ne revenim, dacă o să ne mai revenim vreodată, fluieratul în vânt ar trebui interzis. Produce prea multe pagube şi victime colaterale acestei naţiuni…