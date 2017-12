Fluturele pedelist are meritul de a fi ridicat pupincurismul la rang de politică de stat. În zona sa natală, unde, în perioada ceauşistă, nu s-a pomenit aşa ceva, pentru că oamenii erau educaţi într-un anumit fel, slugărnicia faţă de şefi a căpătat noi dimensiuni. La scara fluturaşului pedelist, ea poate fi exprimată în diverse forme şi aranjamente. Când nu avea aripioare, fluturaşul pedelist stătea în banca lui. Rar se întâmpla să ridice capul sau să emită pretenţii într-o direcţie sau alta. De regulă, se târa. Mult mai târziu, chiar foarte târziu, a îndrăznit să zboare. De fapt, după ce şeful i-a dat girul său. La început, nişte biete aripioare, ca să nu ameţească din prima. Pe urmă, mai ales după ce şi-a exprimat devotamentul, a primit în dar o pereche de aripi de firmă. Marca, dacă nu mă înşel, Cotroceni. În timp, tot fâlfâindu-se prin partid, ca să fie băgat în seamă, s-a specializat în primiri-plecări şefi de stat, via oaia. Acţiunile de acest gen implică prezenţa consistentă a covorului roşu în ritm de pas de defilare. După un început timid, fluturaşul pedelist, care, acum, are aripioare ca lumea, nu dintre cele condimentate, ca la restaurant, a făcut paşi uriaşi în domeniul propagandei leşinate. Primul moment culminant a fost cel cu caprele cocoţate pe dealuri, într-o poziţie delirantă, pentru a scrie, cu coarnele lor, urări de bine dedicate conducătorului iubit. A fost primul pas spre alfabetizarea lejeră a oilor bucovinene şi din alte zone, pentru că unele erau detaşate. Anul trecut, pe vremea asta, fluturaşul pedelist avea aripioarele pârlite, ceea ce a îngrozit opinia publică. În fapt, a fost vorba de un nou sacrificiu pe altarul poporului, pentru că fluturaşul ne-a adus lumină din lumina nu ştiu cui. Din cauza basculării avionului de carantină, şi-a aprins aripioarele sfinte. A fost băgat în reparaţii capitale. A fost supus unui tratament intensiv, dat fiind faptul că pupăturile i-au afectat limba. Fluturaşul portocaliu şi zglobiu, pentru că el nu trăieşte de pe o zi pe alta, a revenit pe scena politichiei. L-am revăzut zilele trecute. Prezenţa unor mari demnitari ai partidului portocaliu l-au băgat în boală. Ca să arate ce poate, le-a făcut o primire după modelul chinezesc consacrat. Petrecerea electorală a început cu pâine şi sare şi a continuat cu momente de poezie. Odă ţie/ Mi-o dă şi mie… Pedeliştii s-au instalat în zodia fluturaşului. E singurul loc unde mai pot visa la o baie de mulţime. La nevoie, se pot arunca cu toţii la grămadă… Aproape în fiecare zi, asistăm la scene incredibile de pupincurism autohton. Premierul bate mingea pe spinarea contribuabililor. Joacă ţurca şi polca pe invers. Ca să nu creadă cineva că nu are pregătire de specialitate, face demonstraţii cu coasa. La nevoie, dacă partidul i-o cere, poate să cosească şi asfaltul! Ţara moare de foame şi celor de la Putere le arde de vrăjeli cu săli de sport pe unde se plimbă vântul. Din toată această mascaradă au de câştigat doar oamenii fluturaşului. Aştept ziua când Nutzi îşi schimbă încălţările de lux. De regulă, în astfel de momente, le miluieşte pe femeile de la ţară…