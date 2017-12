Fluturii, sensibili la schimbările climatice

Sezonul de zbor al fluturilor este legat de temperatură şi poate fi afectat de schimbarea climei, potrivit unui studiu realizat de cercetători canadieni care au descoperit că fluturii au o mare sensibilitate la temperatură şi sezonul de zbor survine în medie cu 2,4 zile mai devreme pentru fiecare grad Celsius în plus. Descoperirea a fost făcută după ce cercetătorii au efectuat un studiu, la muzeul canadian de colecţii, cu peste 200 de specii de fluturi şi au stabilit o legătură între aceste insecte şi temperaturile înregistrate de staţiile meteorologice încă de acum 130 de ani. „La temperaturi mai mari, fluturii apar mai devreme în fiecare an şi sezonul lor de zbor activ are loc mai devreme”, a explicat Heather Kharouba, autorul studiului. „Aceasta ar putea avea câteva implicaţii pentru fluturi. Dacă fluturii apar prea devreme, s-ar putea confrunta cu gerul şi riscă să moară. Sau ar putea apărea înainte de plantele din care se hrănesc”, a mai menţionat Heather Kharouba.

Fluturii oferă un semnal de alarmă timpuriu în legătură modul în care alte forme de viaţă din sălbăticie ar putea fi afectate de procesul de schimbare a climei.