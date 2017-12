Fly Project are chat dedicat exclusiv fanilor

Una dintre cele mai de succes trupe dance autohtone, Fly Project, lansează „Fly Project BlackBerry Group”, un chat destinat exclusiv fanilor posesori ai unui telefon BlackBerry.

„Vrem să fim permanent în contact cu fanii. Pe lângă Facebook, Twitter şi site-ul nostru, am lansat Fly Project BlackBerry Group, pentru ca oricând să fim „în direct” cu fanii, cu prietenii noştri”, explică Tudor şi Dan.

Astfel, orice fan Fly Project, posesor al unui telefon BlackBerry, nu trebuie decât să scaneze codul de bare al grupului şi să se alăture chat-ului.

Fly Project se numără printre cele mai de succes trupe dance româneşti. Formată din Tudor Ionescu şi Dan Deneş, trupa a debutat în anul 2005, cu albumul „Fly Project”. Primul single lansat, „Raisa”, a devenit imediat hit, rămânând pentru mai mult de un an în primele poziţii ale topurilor muzicale. În 2007, Tudor şi Dan au lansat piesa „K-tinne”, un succes de piaţă ce le-a adus nenumărate premii, printre care Romanian Top Hits Best Dance şi Romanian Top Hits Best Song. Anul 2008 le-a adus băieţilor recunoaşterea europeană. Piesa „Brasil”, interpretată în colaborare cu regretata Anca Parghel şi Tom Boxer, a fost declarată hitul anului 2008 în România, dar a făcut furori, multă vreme, şi în topurile internaţionale din: Rusia, Brazilia, Spania, Olanda, Turcia, Bulgaria, Grecia, Serbia, Moldova.

Până acum, Fly Project a susţinut peste 2000 de concerte şi are în palmares peste 10 premii prestigioase ale industriei muzicale româneşti.