Fly Project concertează la Mamaia

Una dintre cele mai de succes trupe dance autohtone, Fly Project, va susţine un concert incendiar, în această vineri, în clubul Summer Crush din staţiunea Mamaia. Evenimentul este prilejuit de promovarea celui mai nou single ale trupei, intitulat „GoodBye”. „Povestea piesei este povestea oricui. Oricine a spus sau i s-a spus \"GoodBye\". Normal, unele poveşti pot avea un final fericit, altele... nu. Depinde numai de protagoniştii poveştii. În cazul videoclipului nostru, e mult mai bine să vedeţi voi ce soartă îşi aleg personajele”, spun membrii formaţiei. Cu un sound diferit de cel specific trupei, noul single al grupului Fly Project este o piesă care, prin versurile sale, se adresează tuturor celor care au iubit şi au pierdut, tuturor celor care au spus prea repede \"goodbye”. „Toate piesele pe care le avem ne reprezintă întru totul, reflectă starea pe care o aveam în acea perioadă. \"Goodbye” este tot ceea ce simţeam în momentul în care am compus-o”, a mărturisit unul din cei doi componenţi ai trupei, Tudor Ionescu.

Fly Project se numără printre cele mai de succes trupe dance româneşti. Formată din Tudor Ionescu şi Dan Deneş, trupa a debutat în anul 2005, cu albumul „Fly Project”. Primul single lansat, „Raisa”, a devenit imediat hit, rămânând pentru mai mult de un an pe primele poziţii ale topurilor muzicale. În 2007, Tudor şi Dan au lansat piesa „K-tinne”, un succes de piaţă ce le-a adus nenumărate premii, printre care Romanian Top Hits Best Dance şi Romanian Top Hits Best Song. Anul 2008 le-a adus băieţilor recunoaşterea europeană. Piesa „Brasil”, interpretată în colaborare cu regretata Anca Parghel şi Tom Boxer, a fost declarată hitul anului 2008 în România, dar a făcut furori, multă vreme, şi în topurile internaţionale din: Rusia, Brazilia, Spania, Olanda, Turcia, Bulgaria, Grecia, Serbia, Moldova. Până acum, Fly Project a susţinut peste 2000 de concerte şi are în palmares peste 10 premii prestigioase ale industriei muzicale româneşti.