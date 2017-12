Fly Project, tot mai departe de România

Deşi şi-ar dori să petreacă minivacanţa de 1 Mai pe litoralul românesc, Tudor şi Dan, de la Fly Project, se văd nevoiţi să-şi onoreze contractele deja semnate, fiind plecaţi într-un nou turneu internaţional. Artiştii sunt tare plimbăreţi, de altfel, fiind destul de rar văzuţi prin ţară. Cei doi au ajuns să petreacă puţin timp acasă, timp destinat mai mult muncii de studio, revenind în România pentru mai puţin de 24 de ore.

Trupa Fly Project a decolat, de curând, spre Kaliningrad, Rusia, unde va rămâne până la finalul săptămânii, apoi urmează să concerteze în Antalya şi la Viena. „Suntem obosiţi, dar ne bucurăm când vedem reacţia publicului de peste tot unde ajungem. Încercăm să ne împărţim cât mai bine posibil între programul de concerte, promovarea colaborărilor lansate cu Mandinga şi Boier Bibescu, dar şi programul de producţie în studio, alături de echipa Fly Records“, a declarat Dan.

Când toată lumea petrecea Paştele, după un concert în Italia, trupa a ajuns în Polonia, pentru prima dată în turneul internaţional. Fanii au făcut coadă în faţa celor două cluburi, cu mult timp înainte ca artiştii să ajungă acolo, unde au susţinut concerte incendiare. „Ne-am obişnuit să fim departe de familie şi de oamenii dragi de sărbători, iar ei ne înţeleg şi ne aşteaptă acasă. Anul acesta, am petrecut Paştele în Italia şi Polonia, dar am fost aşteptaţi cu bucate tradiţionale acasă şi am recuperat cât s-a putut la întoarcere“, a povestit Tudor.