FMI a revenit în România

Fondul Monetar Internaţional (FMI) are, pentru acest an, o agendă ambiţioasă de reforme şi programe în România, a căror implementare va pregăti economia pentru relansare după ieşirea din criză. Această declaraţie a fost făcută ieri, la Viena, de şeful misiunii FMI de evaluare a acordului stand-by, Jeffrey Franks. El a arătat că acordul cu România nu a fost niciodată considerat în pericol de deraiere, fiind necesare doar unele amânări din cauza alegerilor. Franks crede că 2010 va fi un an de reîntoarcere a economiei în zona de creştere, iar România ar putea reprezenta o poveste de succes. Reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, este sigur că cea de-a treia tranşă a împrumutului de la FMI ne va fi virată cel târziu pe 21 februarie şi atrage atenţia că Guvernul ar face mai bine să se concentreze asupra reducerii cheltuielilor în acest an şi nu să se orienteze către noi taxe. \"Aşa cum este construit bugetul pe anul acesta, nu este nevoie de noi taxe şi impozite în 2010. El pleacă de la un punct foarte important: punerea în aplicare a reformelor structurale în domeniul cheltuielilor publice. Atâta vreme cât acest program de restructurare a cheltuielilor publice va fi efectuat aşa cum a fost gândit, aşa cum a fost programat, nu va fi nevoie în acest an să se crească nici o taxă, nici măcar... mă rog, am văzut şi eu, o taxă pe proprietate mai mare şi aşa mai departe. Aceste lucruri trebuie discutate foarte clar\", a declarat Tănăsescu. El consideră că schimbarea regimului taxării este o problemă de importanţă majoră, de aceea dezbaterea publică, predictibilitatea şi, nu în ultimul rând, efectele care vor fi aduse de o schimbare a regimului de taxare sunt foarte importante, nu cred că ele trebuie făcute de pe o zi pe alta, în aşa fel încât să bulverseze mediul de afaceri şi în general societatea. O misiune FMI, însoţită de experţi ai Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene, se află, începând de ieri, la Bucureşti, pentru a doua şi a treia revizuire a acordului stand-by, în vederea eliberării a două tranşe, în valoare cumulată de 2,3 miliarde de euro. La această sumă s-ar putea adăuga un miliard de euro reprezentând următoarea tranşă din împrumutul acordat de Comisia Europeană. România are un acord cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD, urmând să ajungă la 19,95 miliarde euro.