FMI estimează un deficit de cont curent de 14% din PIB în acest an

Fondul Monetar Internaţional (FMI) recomandă autorităţilor de la Bucureşti un deficit bugetar mult sub 2% din produsul intern brut (PIB), inferior celui proiectat pentru anul fiscal 2008 şi cere o proiecţie realistă a veniturilor. \"Bugetul pe 2008 încă este oarecum fluid, reflectînd parţial mediul politic fragil, aşa că avem o evaluare foarte preliminară a planurilor de buget pe 2008\", a declarat ieri, şeful misiunii FMI, Albert Jaeger. În privinţa sarcinii de deficit, \"poate ştiţi că deficitul planificat pe 2008 este 2,7% din PIB. Credem că în acest mediu economic ar fi recomandabil să se ţintească un deficit mai mic, mult sub 2%\", a declarat şeful misiunii Fondului. Reprezentantul FMI şi-a exprimat îngrijorarea că \"există nevoia de a proiecta veniturile în buget în mod realist. Creşterea salariilor în contextul acestui buget ar trebui să fie mai moderată faţă de mărimea anilor trecuţi şi în cele din urmă, şi acesta este un punct pe care l-am accentuat foarte mult\". În plus Fondul a insistat pe necesitatea unei proiecţii bugetare pe termen mediu, recomandare pe care a extins-o şi în alte domenii.

FMI este îngrijorat de nivelul deficitului de cont curent, care ar putea atinge 14% din PIB în 2007. Jaeger a mai spus că economia României a performat bine, inflaţia s-a temperat, însă adîncirea deficitul de cont curent este un motiv de îngrijorare, întrucît este deja foarte mare şi ar putea urca pînă la 14% din PIB în 2007. Fondul consideră că mărirea deficitului de cont curent este un punct vulnerabil al economiei. FMI estimează o creştere a economiei cu 6% în 2007. Totodată, FMI şi-a revizuit în scădere estimarea pentru creştere economiei româneşti din 2007, de la 6,5% la 6%, întrucît a ţinut cont de efectele secetei. Potrivit lui Jaeger, deficitul de cont curent, politica fiscală şi cea de salarii sînt îngrijorările FMI pentru 2007. În ceea ce priveşte evoluţia monedei naţionale, FMI estimează o apreciere nominală a leului în viitor, dacă inflaţia este sub control. Mai mult, FMI se aşteaptă, pe termen mediu şi lung ca leul să se aprecieze nominal, într-un scenariu similar cu monedele altor economii în tranziţie, dacă se va menţine o inflaţie joasă. FMI estimează o inflaţie în apropiere de 5% pentru anul 2007 şi recomandă băncii centrale o atitudine de aşteptare. De asemenea, FMI avertizează că anul 2008 va fi dificil din perspectiva evoluţiei preţurilor. \"Banca centrală a avut noroc în efortul de stăpînire a inflaţiei\", a încheiat Jaeger