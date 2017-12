FMI girează relaxarea fiscală românească

România va solicita în mod oficial încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), în cursul acestui an, iar negocierile se vor concentra mai degrabă pe implementarea reformelor structurale decât pe deficitul bugetar, a declarat marți ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. „Cu siguranță vom solicita în mod oficial Fondului să demarăm negocierile pentru un nou acord. Înțelegerea poate fi încheiată și fără participarea Comisiei Europene“, a spus Teodorovici, precizând că, în prezent, deficitul bugetar preconizat pentru 2016 este de 2,1% din PIB, dacă nu sunt luate în calcul majorările de salarii planificate în sectorul public. Chiar și cu ele, însă, deficitul bugetar va fi mai mic de 3%, a subliniat ministrul. La rândul lui, premierul Victor Ponta a spus că „un acord de tip preventiv este bun, pentru că cine știe ce-o veni în Europa sau în lume... vreo criză financiară“ - „Nu mai avem niciun dolar de dat către FMI și nu mai avem nevoie de niciun împrumut, dar un acord preventiv este bun, într-o regiune atât de tulburată, dar în care România merge atât de bine“. Din 2009 și până în prezent, România a încheiat trei acorduri consecutive de împrumut cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Ele au servit, de bine, de rău, drept ancoră pentru politicile guvernamentale în domeniul bugetului, privatizării companiilor de stat și economiei. În opinia analiștilor financiari, un al patrulea acord consecutiv cu FMI este 100% necesar, nu pentru că am avea nevoie de bani, ci pentru că altfel nu putem vinde piețelor financiare marea relaxare fiscală. Practic, dacă o instituție cu greutate, ca FMI, își dă OK-ul pentru reducerile de taxe programate în anii următori, România câștigă un plus de credibilitate și se va putea împrumuta mai ușor din exterior.

