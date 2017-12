FMI, lasă-neeeeeeeee!

ROSTOGOLIM CA SĂ TRĂIM „Existenţa unui buffer fiscal cât mai mare se va reflecta în reducerea costurilor de împrumut ale unei ţări şi este esenţială în cazul apariţiei unor noi turbulenţe pe piaţa globală”, notează Fondul Monetar Internaţional (FMI) într-un raport cu dedicaţie pentru statele din Europa Centrală şi de Sud-Est. Trecând peste propaganda pro-acorduri stand-by, e bine de menţionat că FMI nici măcar nu are dreptate. Acordul curent cu România e preventiv, adică nu luăm bani. Dar, în lumea financiară, nici măcar neluatul de bani nu este gratis. Simplul fapt că FMI ne rezervă nişte bani pe care să-i putem folosi în caz de urgenţă costă. În ultimii doi ani, Guvernul a achitat un comision de 0,3% din suma pusă deoparte. Argumentul FMI este că acordul ne oferă un plus de credibilitate, că bufferul oferit ne ajută să ne împrumutăm mai ieftin din pieţe. Evident, după cum am mai spus, nu se pune problema independenţei. România este o ţară prea săracă şi prea uşor de controlat pentru a fi lăsată liberă. Ne putem consola cu faptul că nu suntem singuri. Multe alte state, dacă nu chiar toate, trăiesc pe datorie. Este moda secolului. Împrumuţi nişte bani, după care te împrumuţi din nou, ca să achiţi. Şi tot aşa, rostogoleşti dările până când nu se mai poate. Finanţele fac asta lună de lună. Din nefericire, cineva pierde, la un moment dat. În Grecia, spre exemplu, creditorii au fost nevoiţi să accepte că pur şi simplu nu vor mai primi înapoi câteva miliarde bune de euro. Ţara noastră nu a ajuns încă acolo, dar românii simt deja austeritatea girată de Fond. Nu de alta, dar FMI trebuie să se asigure că ai noştri au bani de rate. De aceea a închis ochii la majorarea TVA, de aceea a venit şi a cerut fiscalitate mai aspră în 2014. Din păcate, nici măcar statul n-are de câştigat. Cu tot cu taxa de 0,3% plătită FMI, România se împrumută, de fapt şi de drept, mai scump din pieţele financiare internaţionale.

PLAN B PENTRU ANUL ELECTORAL Un singur buffer nu este însă de ajuns, aşa că România îşi face mai multe. „Avem o rezervă, dar o vom folosi ca plasă de siguranţă. De exemplu, în acest an, la rectificarea din octombrie, am tăiat 660 milioane lei din cheltuielile cu dobânda, pentru că aveam de unde să tăiem. Rolul acestui buffer este de a avea un plan B în cazul în care nu se realizează veniturile la buget. Mai mult chiar, cum 2014 e an electoral, mi se pare firesc să ţinem mai multe buffere, pentru a evita nervozitatea pieţelor”, comenta recent ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea. Între timp, Guvernul a anunţat că vrea să introducă, de la 1 ianuarie, acciză de 7 eurocenţi doar la benzină şi să o amâne cu trei luni pe cea la motorină. Să vedem cum vom compensa asta. Poate cu o taxă nouă, aprobată de FMI?