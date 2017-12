FMI le spulberă bucuria românilor clienţi la bănci!?

Nicio bancă din România nu va mai avea dreptul să perceapă comisioane mai mari de 1% atunci când un client va decide să apeleze la rambursări ale creditelor anticipat, anunţa, cu surle şi trâmbiţe, în vara acestui an, la Constanţa, preşedintele Autorităţii Naţionale a Protecţiei Consumatorilor (ANPC), Constantin Cerbulescu. El spunea că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 50, care fost aprobată în şedinţa de Guvern din 9 iunie, preia o Directivă Europeană, care este deja pusă în aplicare de multe state membre. Mai mult decât atât, clienţii băncilor primeau veşti mai mult decât îmbucurătoare: „comisioanele percepute de bănci vor fi de max. 1% la creditele mai mari de un an şi sub 0,5% la cele mai mici de un an”. “Totodată, am stabilit să aplicăm aceste facilităţi şi în cazul persoanelor care au credite ipotecare, dar şi leasing”, susţinea preşedintele ANPC. El sublinia că noua prevedere va deveni obligatorie începând cu 20 iunie 2010 şi este valabilă atât la creditele în lei, cât şi la cele în valută şi indiferent dacă clientul vrea să achite întregul credit sau doar parţial, anticipat. Şi facilităţile pentru clienţi sau potenţialii clienţi nu se opreau aici. Tot potrivit ordonanţei, clienţii băncilor vor avea posibilitatea să studieze posibilul contract ce urmează să fie încheiat în termen de 14 zile, timp în care se pot răzgândi. „În cazul în care contractul a fost semnat, iar clientul se răzgândeşte, plăteşte prima rată şi comisionul aferent pentru 30 de zile”, explica şeful ANPC, care lăuda OUG clienţilor dându-le posibilitatea „de a nu mai fi captivi băncilor”.

VISE SPULBERATE… După câteva luni, timp în care a “plouat” cu reclamaţii la adresa băncilor, acestea ambiţionându-se să respecte OUG ad litteram, FMI şi Comisia Europeană (CE) insistă pentru modificarea ordonanţei “minune”, pe motiv că trebuie asigurat un echilibru între bănci şi consumatori. “Ne interesează ca populaţia să fie protejată, dar vrem să ne asigurăm şi că nu există ceva care să pericliteze stabilitatea financiară. Sunt optimist că vom găsi o soluţie care respectă ambele obiective (...)”, a declarat, ieri, şeful misiunii, Jeffrey Franks. Mai mult decât atât, el a sugerat că modificarea OUG 50/2010 poate fi o precondiţie. Precizăm că, deocamdată, de facilităţile OUG nr. 50 beneficiază aprox. opt milioane de români.

Directorul de ţară pentru România al CE, Istvan Szekely, a arătat că instituţia înţelege nevoia de protecţie în plus a consumatorilor, în special în domeniul financiar bancar, dar trebuie să se asigure şi că sistemul bancar este solid, iar legislaţia europeană este respectată. Szekely a punctat că singura instituţie cu rol de suspendare sau limitare a activităţii unei bănci este Banca Naţională a României, iar astfel de proceduri n-ar trebuie să poată fi deschise de ANPC.