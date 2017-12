FMI: „Relaxarea fiscală dă gaură în buget“

FMI recomandă Guvernului să ajusteze măsurile de relaxare din proiectul Codului Fiscal, întrucât tăierea cheltuielilor nu va acoperi golul bugetar, începând de anul viitor, a declarat ieri reprezentantul în România al Fondului, Guillermo Tolosa. „Discuţiile din cadrul celei mai recente misiuni tehnice au mers bine. Am înţeles situaţia fiscală și am descoperit că va apărea un gol semnificativ la venituri, în 2016. Credem că ţintele Guvernului pentru acest an vor fi atinse, dar pentru anul viitor este mult de lucru“, a spus Tolosa. El a adăugat că discuțiile s-au axat și pe agenda structurală a Guvernului: „Am văzut ceva progrese în ceea ce priveşte preţul la energie şi situaţia companiilor de stat din sectorul energetic, care ne preocupă. Are pierderi mari și credem că, înainte de a rezolva problemele, trebuie să înțelegem exact de ce este pe minus. Recomandăm Guvernului să întreprindă studiile şi analizele necesare pentru a restabili viabilitatea companiilor energetice Oltenia şi Hunedoara, pentru că acum sunt compromise“. Al treilea acord încheiat cu instituţiile financiare internaţionale în 2013, de tip stand-by, în valoare de 4 miliarde euro, expiră la 27 septembrie.