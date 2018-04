FMI: „Sistemul IT al Fiscului este învechit și afectează colectarea“

Sistemul IT al Fiscului este învechit şi acest fapt are un impact material asupra eficienţei colectării taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI pentru România - „Upgradarea sistemului IT ar trebui să fie una dintre primele priorităţi“. Declarația vine în contextul în care vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Daniel Tudor, anunţa, la 20 februarie, că programul cu Banca Mondială de informatizare a Fiscului este într-o fază întârziată iar autorităţile sunt în dialog cu experţii BM pentru a găsi soluţii - „Dorinţa noastră este de a digitaliza cât mai mult activitatea ANAF, de a avea o interfaţă facilă şi un dialog, într-un viitor scurt, pe internet. Avem nevoie să finanţăm masiv zona IT“.