FMI va transmite săptămîna viitoare răspunsul privind împrumutul extern

Premierul Emil Boc a declarat că acordul încheiat cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) a fost acceptat de toţi membrii Guvernului şi ai coaliţiei şi nimeni dintre reprezentanţii actualei guvernări nu s-a opus acestei înţelegeri. El a arătat, la postul public de televiziune, că a întrebat dacă cineva crede că efectele negative ale crizei economice pot fi depăşite fără acest acord şi că nimeni nu s-a pronunţat împotriva înţelegerii cu FMI. Pe de altă parte, Boc a apreciat că “acordul fin” între PSD şi PD-L nu a fost, poate, foarte bine reglat, dar că, pe fond, există o înţelegere în privinţa acordului cu FMI. De asemenea, premierul spune că, în acest an, creşterile salariale vor fi aplicate, în condiţiile unor economii bugetare, doar în cazul bugetarilor cu salarii mici şi foarte mici, în timp ce pentru persoanele cu venituri care depăşesc echivalentul salariului mediu pe economie va fi decisă o plafonare: “Acele salarii mici şi foarte mici vor fi majorate cel puţin cu nivelul inflaţiei, cu o singură condiţie: să facem economii în primul rînd din altă parte, acolo unde este surplus, unde este bugetar de lux mult prea bine plătit în raport cu performanţa pe care o are. Pentru cei care sînt cu mult peste salariul mediu pe economie, vom găsi o soluţie acolo să plafonăm salariile, pentru a putea să majorăm măcar cu ritmul inflaţiei salariile mici şi foarte mici”. Boc a adăugat că alte majorări salariale vor fi efectuate doar dacă economia va performa. Totodată, el a arătat că pensiile vor fi majorate în acest an în două etape, cu 3% în aprilie şi, “dacă economia merge bine”, cu încă 2% în octombrie. Surse guvernamentale au declarat, ieri, că Fondul Monetar Internaţional a informat Guvernul că va transmite un răspuns referitor la scrisoarea de intenţie pentru încheierea unui acord de finanţare la începutul săptămînii viitoare, “pe 6-7 aprilie”. Scrisoarea de intenţie a Guvernului pentru FMI se află, de săptămîna trecută, la sediul din Washington al instituţiei. Documentul urmează să fie aprobat în board-ul Fondului la 4 mai, înainte de semnarea acordului. Reamintim că România a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu FMI pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, UE, Banca Mondială şi BERD urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă a finanţării, de cinci miliarde euro, va fi disponibilă imediat după avizul Consiliului Executiv al FMI.