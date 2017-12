Foamea de bani le-a trezit respectul pentru legea muncii

Munca la negru pare a nu mai fi pe placul nimănui, nici măcar al muncitorilor care sapă șanțuri prin oraș. 20 de salahori care păreau mai mult țigani decât turci, așa cum se recomandau, au făcut tămbălău joi seară în fața Secției 2 de Poliție, unde s-au dus să depună plângere împotriva unei firme care executa săpături pentru compania RCS-RDS, la care au lucrat trei săptămâni fără a fi angajați. De ce nu au mers la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM)? "Iegzistă o explicație"! Muncitorii la negru nu cunosc firma pentru care au lucrat și s-au adresat Poliției, instituție care știu ei sigur că se ocupă cu legitimarea necunoscuților.

SITUAȚIE COMPLICATĂ Cum s-a ajuns la conflictul de muncă la negru? Ne explică șeful echipei de muncitori, Elvis Iașar. „Toți cei care ne-am adunat aici (la secția de poliție - n.r.) avem copii de crescut și am preferat să muncim decât să furăm. În urmă cu aproximativ trei săptămâni am văzut o echipă de muncitori care săpa șanțuri pe stradă și acolo era prezent și inginerul Cristian Ionescu, pe care l-am întrebat dacă are nevoie de muncitori. El mi-a spus că da și a doua zi am strâns băieții și ne-am apucat de treabă. De atunci, nu am primit niciun ban, cu toate că Ionescu ne-a promis că ne va plăti la fiecare sfârșit de săptămână. Așa că am venit să depunem plângeri la poliție. Nu mai vorbim că am primit promisiuni că vom fi angajați, însă nici vorbă de așa ceva. Despre firma asta nu știm nimic. Nici unde are sediul, nici câți angajați are. Nu-i cunoaștem nici măcar numele. Știm doar că este din București”, a spus Elvis.

CONTRAZICERI După ce oamenii legii au depistat Acef Construct Impex SRL Ilfov, la care reclamanții au lucrat la negru, proprietarii companiei, Cristian Ionescu și Flori Ioniță, au fost chemați la secție, pentru declarații. Cei doi afirmă însă că i-au plătit pe muncitori, pentru o săptămână de muncă, și că vineri urmau să le ofere restul de bani, cu toate că aceștia nu s-au prezentat constant la locul de muncă. „Ei spun multe, însă avem un tabel cu sumele pe care le-am oferit, în care se regăsesc toate cele 20 de semnături. Am întârziat cu plata pentru că firma cu care am încheiat contractul pentru săpături nu ne-a virat banii la timp. În altă ordine de idei, am acceptat să le oferim 65 de lei pe zi muncitorilor, cu toate că ei ne-au spus că vor munci numai până la prânz. De asemenea, la început, au venit cinci persoane, iar după câteva zile au trimis alte persoane în locul lor, la muncă. De angajat nu i-am putut angaja, pentru că unii au spus că dacă vor încheia contract de muncă vor pierde ajutorul social, iar alții nu aveau nici măcar carte de identitate”, a declarat Ioniță. După ce au trecut pe la Poliție, muncitorii au depus câte-o plângere la ITM. Ce riscă angajatorii dacă se constată că aceștia sunt vinovați? „Încă nu ne putem pronunța. Încă încercăm să stabilim cine se face vinovat de această situație. Încă nu putem învinui compania respectivă, având în vedere că nu știm dacă i-a angajat ca zilieri. Dacă se constată că munca a fost făcută la mica înțelegere, firma ar putea fi amendată cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei de persoană păgubită, iar dacă sunt mai mult de cinci sesizări, cazul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Cei care au venit să depună sesizare la noi nu vor fi sancționați”, a declarat purtătorul de cuvânt al ITM, Florina Vișan.