Foamea e tot mai scumpă

Diferenţa dintre preţurile alimentelor din România şi cele din străinătate este frapantă. Cu 50 euro, în Bulgaria hrăneşti patru persoane la restaurant, de nu le mai trebuie mâncare o săptămână. Cu circa 200 lei, dacă mergi la piaţă în România, o să ai o mare surpriză. De la o lună la alta, banii par să nu mai ajungă. Şi nu e o iluzie. Este o realitate pe care tot mai mulţi români o simt pe pielea şi buzunarele lor. În ultimii ani, alimentele s-au scumpit cu circa 40%, cu mult peste media europeană (24%), în vreme ce salariile fie au crescut modic, fie au stagnat. De crescut nu poate fi vorba, dacă ne gândim că România a fost campionul absolut în topul celor mai mari rate comunitare ale inflaţiei. Vina nu este a noastră. Faptul că ţi-e foame n-ar trebui înţeles de manageri drept „un plus de cerere internă care justifică scumpiri”. Aşa a fost şi este cazul la carburanţi. Iar dacă se scumpeşte benzina, se scumpeşte totul. Dar mai sunt şi alţi factori. Remember TVA 19% şi cum, peste noapte, Boc & Co au decis că 24% dă mai bine? Valul de scumpiri, în plină austeritate, a fost dureros. Apoi, nici politica prociclică n-a ajutat. Cum înainte de 2008, când economia făcea surfing, autorităţile au greşit, scăzând taxele, criza ne-a prins pe zero (de unde şi nevoia de bani de la FMI, pe care îi vom rambursa cu drag şi spor multă vreme de acum înainte). Pasul următor - taxe mai mari. În criză. „Genial”! Taxele mai mari s-au tradus în preţuri mai mari şi, evident, în tăieri salariale. Ce să mai vorbim de importuri şi intermediari. Piaţa e a lor. Nu foarte demult, directorul unui supermarket constănţean mărturisea că, din cele câteva zeci de mii de alimente din rafturi, doar ceapa şi arpagicul sunt româneşti. Vă daţi seama că un preţ are roşia crescută la 10 km de Constanţa, care se usucă în grădina agriculturii de subzistenţă, şi altul e pus pe roşia din Alger, care a călătorit cu camionul, avionul şi vaporul până în magazinele din România.