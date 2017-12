Foamea l-a împins să fure

Un tînăr de 16 ani, din Medgidia, a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa pentru că a dat mai multe spargeri la diferite magazine şi locuinţe din localitate, plus la cîteva maşini parcate pe străzile din Medgidia. Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie-septembrie 2009, Daniel Chisoi a furat mai multe DVD-uri, CD-uri, televizoare, radiocasetofoane, ţigări, produse alimentare, îmbrăcăminte şi sume de bani. El a acţionat numai noaptea şi de unul singur, iar o parte din prejudiciu a fost recuperat şi predat proprietarilor. Judecătoria Medgidia a emis mandat de arestare pe numele lui Daniel Chisoi, însă acesta a făcut recurs, ce s-a judecat ieri la Tribunalul Constanţa. Avocatul lui Chisoi a susţinut că adolescentul a recunoscut toate faptele comise, adăugînd că a ajuns să fure pentru că îi era foame şi nu avea ce mînca. Apărătorul a spus că Daniel Chisoi mai are nouă fraţi acasă, numai tatăl lucrează şi situaţia financiară a familiei este precară. „E adevărat că putea să muncească în loc să fure, dar la 16 ani este foarte greu să găseşti de lucru în zilele noastre. Dacă va fi arestat, nu i se va îndrepta comportamentul. Un frate al lui mai mare şi-a luat angajamentul că îl va ţine pe lîngă el şi îl va pune să muncească!”, a pledat avocatul lui Chisoi. Procurorul de şedinţă a precizat că adolescentul a distrus sistemul de ventilaţie al unei maşini în timp ce îi smulgea radiocasetofonul, iar cea mai bună soluţie este să stea după gratii. „Îmi pare rău pentru ce am făcut!”, a fost tot ceea ce a spus Daniel Chisoi în faţa instanţei. După ce au deliberat, judecătorii au respins recursul declarat de adolescent şi au decis arestarea lui preventivă pentru comiterea infracţiunilor de furt, tentativă de furt şi distrugere.