Focar colectiv de toxiinfecţie alimentară!

Al doilea focar de amploare din acest sezon estival a fost semnalat de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, la un grup de sportivi veniţi din Bucureşti în staţiunea Eforie Nord. “În noaptea de 31 august s-a identificat un focar cu 12 cazuri pediatrice de toxiinfecţie alimentară, apărut în localitatea Eforie Nord, grupul fiind cazat la Hotelul “Uranus””, a declarat directorul adjunct al DSPJ, dr. Mihaela Dinisov. Copiii au ajuns la Spitalului Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa cu o simptomatologie specifică toxiiinfecţiei alimentare, respectiv febră, cefalee, dureri abdominale, greaţă, vărsături, diaree, semne de deshidratare. “Pacienţilor li s-a administrat tratament simptomatic şi de susţinere, pentru hidratare, dar şi antispastice, sub care au avut o evoluţie favorabilă”, a mai spus dr. Dinisov. Grupul este venit pe litoral din 27 august şi este cazat la Hotelul “Uranus”, din Eforie Nord, dar au ales să servească masa la terasa Pescăruş, din centrul oraşului Eforie Nord. Patronul localului, Kovacs Gyuri, spune că cei mici au mîncat la terasă, atît la prînz, cît şi la cină, respectiv piept de pui cu cartofi prăjiţi şi caşcaval pane cu cartofi nature. “Este vorba despre un grup de 60 de persoane. Eu cred că totuşi cei mici au mîncat ceva în altă parte pentru că numai ieri, la noi au mîncat circa o mie de oameni, iar pînă acum nu am mai primit nicio altă reclamaţie. Am văzut cînd unul dintre însoţitorii copiilor le-a adus un tort de îngheţată. Nu ştiu, poate că o fi fost de la el”, spune patronul. Kovacs Gyuri a povestit că terasa sa funcţionează de 11 ani pe litoral şi că nu s-a întîmplat ca cineva să se îmbolnăvească după ce a mîncat acolo. “Într-un sezon avem chiar şi peste trei mii de turişti care mănîncă aici. Întotdeauna am avut grijă ca mîncarea să fie de calitate şi proaspătă, iar angajaţii să aibă analizele la zi, dar şi să fie profesionişti”, completează patronul. Şi totuşi, terasa “Pescăruş” a fost prinsă pe picior greşit, inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Constanţa fiind nevoiţi să amendeze unitatea cu 20 mii lei, pentru că unele mărfuri nu erau depozitate corespunzător. “Am găsit produse depozitate impropriu, aşa că am decis aplicarea unei sancţiuni contravenţionale în valoare de 20 mii lei”, spune comisarul şef al CRPC, Bogdan Dima. El a adăugat că au fost prelevate probele necesare şi că se aşteaptă rezultatele finale.

Focalizarea cazurilor, pe un singur palier

De asemenea, o echipă a Serviciului de supraveghere/control boli transmisibile s-a deplasat la SCBI pentru a obţine date referitoare la evoluţia clinică a bolnavilor şi alimentele posibil a fi incriminate. “Pe de altă parte, alţi specialişti s-au deplasat la Eforie Nord pentru verificarea condiţiilor igienico-sanitare şi recoltarea de probe din alimente de la braseria “Pescăruş”, precum şi pentru verificarea eventualităţii consumului de alimente din surse proprii, avînd în vedere focalizarea cazurilor pe un palier. S-au recoltat coproculturi la o parte din pacienţi”, a mai precizat dr. Dinsiov. Ieri după-amiază, la SCBI au mai ajuns încă trei copii, de asemenea pentru îngrijiri de specialitate. “Toţi cei 15 copii sînt bine, dar sub tratament. Vor mai sta cîteva zile spitalizaţi”, a declarat directorul executiv al SCBI, dr. Stela Halichidis.