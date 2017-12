Focar de boala limbii albastre, confirmat și în județul Brăila

Autoritățile sanitar-veterinare din județul Brăila au confirmat un prim focar de boala limbii albastre în acest județ, în localitatea Ulmu. Potrivit unui comunicat de presă transmis, astăzi, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brăila, medicii sanitar-veterinari au prelevat probe de la mai multe animale din localitatea Ulmu, iar în cazul unei bovine dintr-o gospodărie rezultatul analizelor pentru această boală a fost pozitiv. Ca primă măsură după rezultatul care a arătat prezența virusului ce provoacă boala limbii albastre, autoritățile au dispus supravegherea gospodăriei în care a fost găsit animalul bolnav, izolarea animalului şi a fost interzisă deplasarea animalelor din şi în gospodăria respectivă, în timp ce celelalte animale ale proprietarului unde a fost depistată boala au fost izolate în gospodărie şi tratate cu insecticide. Acesta este primul focar de boala limbii albastre confirmat în județul Brăila. Într-un bilanț transmis joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) preciza că aproximativ 350 de animale au fost afectate de boala limbii albastre în 63 de comune din 12 judeţe, cele mai multe cazuri fiind în Buzău, Olt, Prahova, Vâlcea, Bacău şi Gorj. În 22 august, a fost diagnosticat primul caz de boala limbii albastre în România, în judeţul Buzău. Această boală este produsă de un virus, afectează rumegătoarele şi se transmite doar prin înţepătura unor insecte hematofage, din genul Culicoides, şi nu prin contact direct între animale. Boala nu se transmite la om, prin contactul direct cu animalul bolnav, şi nici laptele sau carnea provenite de la animalele bolnave nu constituie un pericol pentru sănătatea omului. Pierderile economice se datorează costurilor aferente eradicării bolii, incluzând: despăgubirea pentru animalele ucise, cheltuielile legate de activităţile de eradicare a bolii (personal, materiale, echipamente etc.), cheltuieli pentru ecarisarea teritoriului şi a activităţilor de dezinsecţie şi dezinfecţie, a precizat ANSVSA. Prevenirea bolii se face prin dezinsecţii periodice, pentru a distruge insectele hematofage care transmit boala. Proprietarii de animale au obligaţia să anunţe imediat medicul veterinar de apariţia unor semne de boală la animale, a cazurilor de moarte suspectă sau despre tăierile de necesitate. În plus trebuie respectate regulile sanitare veterinare şi de zooigienă privind popularea, exploatarea şi transportul animalelor vii. Boala are caracter sezonier. În Europa, boala este cantonată în mai multe zone din partea de sud, cum ar fi Insulele Baleare, Sardinia, Sicilia, Corsica, în unele zone din Italia, Spania, Franţa, Portugalia, Grecia şi Bulgaria.