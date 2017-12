Focar de intoxicaţie cu ciuperci

În Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în seara de 9 spre 10 noiembrie, au ajuns 12 persoane, toate cu semne de intoxicaţie alimentară. După primele examinări, medicii au constatat că toţi au consumat ciuperci provenite din flora spontană. Purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, a declarat că toţi prezentau cefalee, greţuri, vărsături, stare generală alterată, scaune diareice şi tulburări de vedere, instalate la scurt timp după consumul ciupercilor. „Nu mi-am dat seama că ciupercile culese la întâmplare ar fi putut să ne facă atât rău. Copiii mei le-au văzut. Eram undeva în zona Triaj Palas şi am început să le culegem. Cum am ajuns acasă, le-am prăjit şi am invitat la masă şi alţi prieteni. La puţin timp am început să ne simţim cu toţii rău, aşa că am plecat în fugă la spital. A fost cumplit. Nu mai ştiu exact ce s-a întâmplat şi cum am ajuns la spital, atât de rău mi-a fost”, a povestit Claudia Petru, de 29 ani, din Constanţa, cea care a preparat ciupercile. Femeia trece acum prin emoţii mari, în condiţiile în care este gravidă, iar medicii i-au spus că are şanse mari să piardă sarcina. „Doctorii mi-au spus să fac avort, dar nu vreau aşa ceva. Ştiu că sunt riscuri, dar nu vreau să omor copilul. Poate o să fie sănătos, cine ştie? Rămâne să mă rog la Domnul”, a mai spus femeia, mamă a patru copii. Doi dintre copiii săi sunt internaţi la terapie intensivă, alături de un alt copil al unor prieteni de familie. „Starea de sănătate a copiilor, cu vârste de un an şi şapte luni, doi ani şi cinci ani, este bună acum, la fel ca şi cea a adulţilor”, a spus dr. Stoian, care a adăugat că una dintre persoane a părăsit spitalul înainte să se interneze, fără să primească vreun aviz în acest sens. Privind situaţia ivită, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică atrag atenţia asupra pericolului consumului de ciuperci provenite din surse neverificate sanitar, recomandând populaţiei procurarea şi consumul acestora doar din magazinele şi pieţele care deţin produse însoţite de certificat de conformitate ce atestă calitatea acestora.