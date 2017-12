Focar de meningită virală într-o școală din Constanța?

După ce mai multe site-uri au publicat informații potrivit cărora există riscul unei epidemii de meningită virală în rândul elevilor mai multor școli din județul Constanța, mulți părinți au intrat în panică. Pe fondul acestor suspiciuni tot mai acute, mama unui elev de la Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza” din municipiu ne-a semnalat existența unui posibil focar la unitatea de învățământ. „Într-o singură clasă s-au îmbolnăvit trei copii. Deja nu se mai fac ore la clasa respectivă. Nouă nu ni se spune nimic, în timp ce copiii noștri sunt expuși unui risc mare”, ne-a declarat femeia, sub protecția anonimatului.

DEZINFECȚIE GENERALĂ ÎN ȘCOALĂ

Contactată de reporterii „Telegraf“, directoarea Școlii nr. 39, prof. Nicoleta Bercaru, a declarat că nu se poate vorbi despre un focar. „Este vorba despre două cazuri confirmate de meningită și o suspiciune. Toți copiii provin din aceeași clasă. Am aflat de primul caz joi, 6 octombrie, și imediat am început o acțiune de igienizare a clasei. Sâmbătă, 8 octombrie, am aflat de cel de-al doilea caz și am făcut o nouă igienizare, dar folosind produse de calitate superioară. Luni, 10 octombrie, după ce am aflat de existența unei noi suspiciuni, am mers la Direcția de Sănătate Publică (DSP), dar ni s-a spus că ei nu vor interveni dacă nu sunt cel puțin trei cazuri confirmate. În schimb, medicii epidemiologi ai instituției ne-au recomandat să începem o dezinfecție generală, acțiune mai amplă decât igienizarea. Am demarat dezinfecția în toată școala. Timp de o lună, în fiecare seară, sunt spălate cu soluție specială toate colțurile școlii. De asemenea, toată lumea care intră în unitatea de învățământ, indiferent în ce calitate, trebuie să se spele cu săpun dezinfectant pe mâini”, a declarat prof. Bercaru.

22 DE CAZURI ÎN RÂNDUL COPIILOR!

Potrivit unui comunicat DSP Constanța, de la începutul lui octombrie până în prezent, au fost diagnosticate 22 de cazuri de meningită virală, fiind afectați, în principal, preșcolarii și școlarii mici (4 ani, 5 - 9 ani și 10 - 14 ani). „În șase dintre colectivitățile de copii din orașul Constanța au fost înregistrate câte două cazuri, iar incidența este peste cea așteptată, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, se arată în comunicat.

CUM SE POATE PREVENI MENINGITA

Același document arată că, pentru a preveni îmbolnăvirile, este suficient să respectăm regulile elementare de igienă. „Oamenii trebuie să se protejeze. Este important să respecte regulile elementare de igienă, să se spele foarte bine pe mâini, să aibă grijă la mâncarea și băutura pe care le consumă și să evite contactul cu persoanele bolnave. Meningita se transmite prin intermediul unor bacterii cum sunt Streptococul pneumoniae sau Neisseria meningitidis, care se regăsesc la nivelul nasului, gâtului și în salivă. Așa că se pot transmite ușor prin strănut, de exemplu. Simptomele frecvente sunt febra, durere de cap severă și persistentă, gât înțepenit și dureros și sensibilitate la lumină. Persoanele care au aceste simptome trebuie să meargă la medicul de familie, care poate dispune internarea pentru analize. De asemenea, părinții care știu că au un copil bolnăvicios, cu imunitate scăzută sau cu alte afecțiuni, ar trebui să îl protejeze atent și să evite contactul cu zonele infectate sau cu persoanele bolnave”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP, dr. Loti Popescu, master european în Promovarea Sănătății și Educație pentru Sănătate.

