Focar de varicelă la o școală! Zeci de copii au fost diagnosticaţi

13:19:32 / 12 Aprilie 2017

Mai toxice de 1000 de ori sunt E urile pe care le introducem in organism in cantitati incredibile. Acelea s-a demonstrat stiintific ca sunt cancerigene. Daca gasiti pe piata un produs fara E va rugam sa ne comunicati

Pacat ca aceasta sperietoare cu mercurul a prins asa tare la oamenii fara educatie. Mercurul era folosit pana la revolutie la plombele dentare. Dar in cantitati f mari, de ordinul gramelor. Vaccinul il contine in cantitati de ordinul microgramelor adica 10 la puterea minus 6. In vaccin se gaseste forma netoxica pt organism. De unde luati mercur si il introduceti in organism? Aproape toate produsele de peste, scoici, calamar, fructe de mare, homari, toate se pare ca au mercur in ele. Mercurul il degaja non stop becurile. Asa ca nu mai spuneti ca vaccinul are mercur ca va faceti de ras. Asa se vede lipsa culturii, lipsa cititului si a informatiilor pe care le aveti. Daca era ceva in neregula cu vaccinurile, trebuia ca toate cele 7 miliarde de oameni de pe pamant care au fost vaccinate de zeci de ani sa aibe probleme. DAR NU AU.