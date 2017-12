Focul, eternul pericol

Pompierii greci încearcă să controleze un nou incendiu izbucnit în Peloponez, într-o pădure de brazi din masivul Menalon din departamentul Arcadia. În cursul zilei de sîmbătă, pompierii au reuşit să controleze alte două incendii în departamentul Corinth, aflat tot în Peloponez, după ce flăcările au distrus o pădure de pini, culturi şi o zonă cu arbuşti. Pentru stingerea incendiului din Menalon au fost mobilizate patru avioane, un elicopter, 11 maşini şi 46 de pompieri. Masivul Menalon se numără printre zonele afectate şi de incendiile din 2007, soldate cu 77 de morţi şi distrugerea a peste 250.000 de hectare de vegetaţie, în principal în Peloponez şi pe litoralul de vest. Pompierii acţionau duminică şi pentru stingerea unui incendiu declanşat în departamentul Kavala, din nordul Greciei, mobilizînd şase un elicopter, şase vehicule şi 32 de membri ai echipelor de intervenţie. Protecţia Civilă elenă a decretat duminică alertă de incendii de grad maxim (nivelul 5 din 5) pentru regiunea Atenei, nord-vestul Peloponezului şi insula Eubeea, din cauza temperaturilor ridicate (de pînă la 35 de grade Celsius), a secetei şi a vîntului puternic. Săptămîna trecută, în Grecia au fost înregistrate peste 60 de incendii, cele mai importante fiind cele din insula turistică Skopelos, insulele Sporade din nordul Mării Egee şi insula Eubeea, situată la nord-est de Atena.

Şi pompierii spanioli continuau duminică după-amiază să lupte cu două incendii scăpate de sub control, în special cel care devastează de sîmbătă insula La Palma din Canare, unde premierul spaniol, aflat în vacanţă într-o altă insulă a arhipelagului, urma să sosească pentru a se informa despre situaţie. Incendiul din La Palma, înteţit de vîntul care bate puternic, a devastat parţial 1.500 pînă la 2.000 de hectare de pădure de pin. Un alt incendiu a izbucnit sîmbătă în Aragon, în nord-estul ţării, în apropiere de Calatayud, şi încă era activ duminică, după ce a mistuit circa 700 de hectare de pădure. Pe insula La Palma, unde aproape 4.000 de persoane au fost deja evacuate, 500 de pompieri, gardieni forestieri şi militari, asistaţi de mijloace aeriene, continuau să lupte împotriva flăcărilor care înaintau pe două fronturi. Autorităţile sperau ca pînă seara să poată pune incendiul sub control, mai ales că vîntul puternic a început să sufle contrar sensului de înaintare a flăcărilor. Aproape 75.000 de hectare au fost mistuite de flăcări în Spania începînd din ianuarie, dintre care 45.000 de hectare numai în ultimele două săptămîni. Practic, este aproape dublul suprafeţei care a ars pe parcursul întregului an 2008 (39.000 de hectare). După doi ani negri, 2005 (155.000 de hectare arse) şi 2006 (188.000 de hectare arse, Spania s-a confruntat cu mai puţine incendii în ultimii doi ani, deşi în 2007 s-au înregistrat două catastrofe de amploare în Canare. Zece persoane au căzut victime vara aceasta incendiilor din Spania.

Şi pompierii canadieni încearcă să controleze circa 500 de focare de incendiu de pădure în provincia Columbia Britanică, după ce 2.700 de persoane au fost evacuate, iar alte 2.300 sînt pregătite să-şi părăsească în orice moment locuinţele. Tot vîntul şi absenţa umidităţii au favorizat incendiile violente care afectează de două săptămîni zona Terrace Mountain, aflată în apropiere de oraşul Kelowna, la circa 400 de kilometri la est de Vancouver. Incendiile, care se întind pe o suprafaţă estimată la 4.575 de hectare, s-au intensificat în mod semnificativ în cursul nopţii de sîmbătă spre duminică. Peste 1.000 de pompieri din serviciile locale, susţinuţi de alţi 400 din Ontario, Manitoba, Saskatchewan şi Alberta, sînt mobilizaţi pentru stingerea flăcărilor, fiind aşteptaţi alţi 250 de pompieri. În Columbia Britanică erau active 531 de focare de incendiu, a precizat premierul provinciei, Gordon Campbell, cerîndu-le locuitorilor să evite deplasările în pădure.