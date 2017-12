Folk You 2010 va umple buzunarele escrocilor din Vamă?!?

Veşti bune pentru vamaioţi! Ediţia din acest an a festivalului Folk You se va desfăşura în perioada 15-18 iulie şi va aduce pe scena din Vama Veche nume celebre ale scenei muzicale autohtone precum Tudor Gheorghe, Iris, Gheorghe Zamfir şi Compact. Astfel, în acest an, organizatorii principalelor evenimente din mica localitate de graniţă s-au depăşit pe sine şi vor oferi publicului, în sfârşit, programe de calitate.

În lipsa oricăror semne că i-ar păsa cuiva de sănătatea turiştilor şi înfăţişarea Vămii, singurele aspecte negative majore de care trebuie să mai ţină seama cei care se vor bucura de frumoasele zile de vară se referă la escrocii de la unele terase şi dubioşii de la prăfuitele tarabe sau toalete (n.r. ilegale!), care vor încerca să le ofere servicii de o calitate execrabilă contra unor preţuri astronomice.

Programul festivalului Folk You 2010 începe pe data de 15 iulie, când vor concerta Ţapinarii, Pasărea Colibri şi… Iris! Pe data de 16 iulie, vor cânta Evandro Rosetti, Alexandru Andrieş, Adrian Sarmăşan şi Laci Kovacs, Zoia Alecu, Ştefan Hruşcă, Alina Manole, Nicu Alifantis & Şemineu Band şi îndrăgita trupă Compact. Vor urma, pe data de 17 iulie, Ducu Bertzi şi Mihai Neniţă, Maria Gheorghiu, Emeric Set, Gheorghe Zamfir, Celelalte Cuvinte şi Tudor Gheorghe, iar pe 18 iulie: Raul Cârstea & Constantin Neculae, Vasile Şeicaru, Ada Milea, Doru Stănculescu & Sorin Minghiat, Dinu Olăraşu, Florin Chilian şi trupa Vama.

Folk You 2010 se află la cea de-a şasea ediţie, iar intrarea la festival va fi, la fel ca şi spiritul Vămii… liberă!