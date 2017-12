Follow the money - strategia noului şef de la Gardă

„Vreau să găsim banii, să dăm procurorilor dosare complete, nu doar hârtii”, spune noul comisar-şef al Gărzii Financiare (GF) Constanţa, Ciprian Mihail Fronea. Pe termen scurt, Fronea vrea să atace piaţa neagră a cerealelor, „de la sol la exportatori şi invers”, şi agenţii economici care au împânzit litoralul. Singura problemă este personalul redus - cu tot cu şoferi şi secretare, GF Constanţa are 37 de angajaţi, dintre care doar 30 comisari, împărţiţi în două divizii. „Mica şi marea evaziune vor fi tratate la fel. E greu de apreciat de câţi oameni am avea nevoie, mai ales că participăm şi la acţiuni comune. Dacă suntem şi în vămi, ne ia din timp. Pe litoral vom verifica în principal dacă firmele folosesc casele de marcat. De aici pleacă totul. Amenzile care pot fi date sunt cuprinse între 200 şi 100.000 lei (evaziune cu produse accizabile - n.r.). Important este ca instituţia să funcţioneze mai eficient, pentru că s-au acumulat mici derapaje interne”, spune Fronea. Comisar în cadrul GF din 2000, el l-a înlocuit pe Cristian Radu, actualul primar al Mangaliei, ordinul de la ANAF ajungând la Constanţa în 10 iulie. Fronea va participa şi la concurs pentru funcţie, în viitorul apropiat, alături de orice alt candidat cu o vechime de minimum cinci ani în instituţie. Dacă va rămâne în funcţie, Fronea va inaugura şi noul sediu al instituţiei, aflat la intersecţia străzilor Bucureşti şi Obor. „Sediul este 95% gata şi ne vom muta acolo până la finele anului. Mai trebuie organizate două licitaţii, una pentru mobilier, alta pentru birotică”, spune comisarul-şef al GF Constanţa. Ciprian Mihail Fronea are 37 ani, este căsătorit şi are doi copii.